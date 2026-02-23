“유리각 너머 진면목 본다”…종로구, 원각사지 십층석탑 특별 공개

1999년 설치 후 처음…다음달 4일~15일 시민 공개

23일부터 서울시 공공서비스예약에서 사전 예약



원각사지 십층석탑

유리보호각이 설치된 서울 종로구 원각사지 십층석탑 모습.

종로구 제공



종로구 ‘원각사지 십층석탑 사전 공개회’

정문헌(왼쪽) 서울 종로구청장이 지난 20일 진행된 원각사지 십층석탑 사전 공개회에서 설명을 듣고 있다.

종로구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 종로구는 다음달 4일부터 15일까지 탑골공원에 있는 국보 ‘서울 원각사지 십층석탑’의 내부를 시민에게 공개한다고 23일 밝혔다.산성비와 조류 배설물로부터 석탑을 보호하기 위해 1999년 유리 보호각을 설치한 이후 시민이 석탑 바로 앞까지 다가설 수 있게 된 것은 사실상 이번이 처음이라고 종로구는 밝혔다.이 석탑은 1467년 세조 재위 당시 왕실의 발원으로 세워졌다. 화강암이 주류인 우리나라 석탑 중 드물게 대리석으로 조성된 희귀한 유산이다. 정교한 불상·보살상과 문양은 당대 불교 미술의 정수로 꼽힌다.그러나 유리 보호각은 두꺼운 유리와 빛 반사로 인해 세밀한 관람이 어렵고, 결로 현상과 통풍 불량으로 석탑의 물리적 훼손을 가속화할 수 있다는 지적이 제기됐다.이에 구는 시민들이 국보의 가치를 체감할 수 있는 전환점을 마련하기 위해 이번 개방을 준비했다. 국가유산청과 함께 실효성 있는 보존 대책을 논의해 나갈 계획이다.개방에 앞서 구는 지난 20일 정문헌 구청장, 이종찬 탑골공원 성역화추진위원장, 성균관대학교 부총장 등이 참석한 가운데 사전 공개회를 열고 현장 점검을 마쳤다.관람은 서울시 공공서비스예약 누리집을 통해 이날부터 예약할 수 있다. 잔여 인원에 한해 현장 접수도 가능하다.종로구는 “이번 개방은 종로구가 추진 중인 ‘탑골공원 개선사업’의 상징적인 출발점”이라며 “지난해 11월 공원 일대를 금주 구역으로 지정해 음주 소란 문제를 해결한 데 이어 서문 복원 등 공간 정비도 단계적으로 추진하고 있다”고 설명했다.정 구청장은 “오랜 시간 유리 뒤에 가려져 있던 국보의 진면목을 시민들께 온전히 돌려드리는 소중한 계기이자, 문화유산 보존의 새로운 길을 찾는 과정”이라며 “탑골공원의 역사성을 회복해 대한민국 대표 역사문화 공간으로 조성해 나가겠다”고 밝혔다.김주연 기자