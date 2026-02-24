혁신은 성북, 성북은 혁신…2025년 지자체 혁신평가 우수기관 선정

서울Pn

AI 현장행정 포함 혁신도시 조성 위한 6대 전략


서울 성북구 삼선동에 있는 성북구청. 성북구 제공


서울 성북구가 행정안전부 주관 ‘2025년 지방자치단체 혁신평가’에서 우수기관으로 뽑혔다고 24일 밝혔다.

지방자치단체 혁신평가는 전국 지자체를 대상으로 혁신 노력과 성과가 뛰어난 우수기관을 선정한다. 평가는 혁신역량, 혁신성과, 국민체감도 등 3개 분야 10개 지표로 진행한다.

구가 인공지능(AI) 현장행정을 포함한 혁신도시 조성을 위해 6대 혁신전략을 수립하고 현장행정 분석으로 주민 생활과 밀접한 문제를 해결하는 ‘소통 중심 행정’을 추진한 점이 높은 점수를 받았다. ▲기관장의 혁신 리더십 ▲민·관 협력 활성화 ▲AI·디지털 기술 활용 서비스 향상 ▲주민 서비스 개선 및 행정 사각지대 해소 ▲대표 혁신과제(오동생태문화정원 조성) 분야에서 우수한 평가를 받았다.

구의 주요 혁신 사례로는 지역 참여 기회가 부족했던 청소년들이 마을 의제를 함께 논의하는 ‘1주민자치회 1학교’, 디지털 취약계층의 민원 접근성을 높인 ‘민원 안내 인공지능(AI) 키오스크 도입’, 자치구 최초로 영유아 발달 전수조사를 실시한 ‘발달의 선을 넘는 성북아이’ 사업 등이 있다. 구의 우수 혁신 사례는 전국 지자체로 확산할 예정이다.

성북구 관계자는 “주민들이 빠르게 체감할 수 있는 혁신 정책을 지속해 발굴하고, 적극적인 행정혁신을 통해 현장 중심의 행복한 성북을 만들어 나가겠다”고 말했다.


송현주 기자
