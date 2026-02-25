전남도, 기업 유치 특별전담반 본격 가동

‘3+1축 산업 대부흥 비전’ 연계 450조 목표, 기업 유치 전략 논의



강위원 전라남도 경제부지사가 25일 도청에서 400만 전남광주통합특별시 조성을 위한 기업유치 특별전담반 Kick-Off 회의 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

전라남도가 25일 ‘전남·광주통합특별시 기업유치 특별전담반’ 킥오프(Kick-off) 회의를 열고, 400만 통합특별시 조성을 위한 기업유치 활동에 본격 돌입했다.특별전담반은 전남도가 지난 12일 발표한 ‘전남·광주 3+1축 산업 대부흥 비전’과 연계해 80만 명 인구 유입과 450조 원 규모 투자유치를 목표로 핵심기업 유치를 추진하기 위해 구성됐다.이날 회의는 강위원 경제부지사 주재로 전략산업국, 에너지산업국, 일자리투자유치국, 농축산식품국, 해양수산국, 건설교통국 등 8개 실국이 참여해 실국별 기업유치 계획을 공유하고, 유치 핵심 앵커기업 선정과 유치 전략 등을 논의했다.특히 전담반은 반도체, 우주항공, 미래모빌리티, 농업 인공지능 전환(AX) 등 전략 분야의 핵심 타깃기업을 선정해 접촉하고, 월 2회 정례 회의를 통해 실국별 책임기업에 대한 접촉–상담–현장방문–투자검토 등 단계별 추진상황을 점검하기로 했다.또 인허가·입지·전력·용수·인력 등 기업 유치 과정에서 발생하는 현안은 전담반에서 신속히 조정하도록 원스톱 지원체계를 강화할 방침이다.강위원 부지사는 “전남·광주 통합특별시 100년 미래를 대비하기 위해 기업 유치 특별전담반을 실효성 있게 운영하겠다”며 “기업별 맞춤형 투자 제안서를 마련하고 공공기관 이전, 산업단지 조성, 산업 대전환 전략과 연계해 투자 성과를 앞당기도록 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자