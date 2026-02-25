전남도, 기업 유치 특별전담반 본격 가동

‘3+1축 산업 대부흥 비전’ 연계 450조 목표, 기업 유치 전략 논의
전라남도가 25일 ‘전남·광주통합특별시 기업유치 특별전담반’ 킥오프(Kick-off) 회의를 열고, 400만 통합특별시 조성을 위한 기업유치 활동에 본격 돌입했다.
특별전담반은 전남도가 지난 12일 발표한 ‘전남·광주 3+1축 산업 대부흥 비전’과 연계해 80만 명 인구 유입과 450조 원 규모 투자유치를 목표로 핵심기업 유치를 추진하기 위해 구성됐다.
이날 회의는 강위원 경제부지사 주재로 전략산업국, 에너지산업국, 일자리투자유치국, 농축산식품국, 해양수산국, 건설교통국 등 8개 실국이 참여해 실국별 기업유치 계획을 공유하고, 유치 핵심 앵커기업 선정과 유치 전략 등을 논의했다.
특히 전담반은 반도체, 우주항공, 미래모빌리티, 농업 인공지능 전환(AX) 등 전략 분야의 핵심 타깃기업을 선정해 접촉하고, 월 2회 정례 회의를 통해 실국별 책임기업에 대한 접촉–상담–현장방문–투자검토 등 단계별 추진상황을 점검하기로 했다.
또 인허가·입지·전력·용수·인력 등 기업 유치 과정에서 발생하는 현안은 전담반에서 신속히 조정하도록 원스톱 지원체계를 강화할 방침이다.
류지홍 기자
