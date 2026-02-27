허석 순천시장 예비후보, ‘순천 아이안심 식판 케어’ 공약 제시···전액 시비 지원

서울Pn

어린이 급식 위생 전면 강화
지급 비용 전액 시에서 지원 구상


허석 순천시장 예비후보가 영유아 급식 위생 강화를 위한 ‘순천 아이안심 식판 케어’ 를 공약했다.


허 예비후보는 최근 공개한 공약집을 통해 어린이집과 유치원 급식 환경에서 반복적으로 제기돼 온 위생 관리 부담과 안전 우려를 해소하기 위한 공공 책임형 식판 세척·살균 지원 정책을 제안했다. ‘순천 아이안심 식판 케어’는 전문업체가 대형 초음파 세척기와 고온 살균 공정을 갖춘 시설로 식판 수거부터 세척, 살균, 건조, 배송까지 전 과정을 일괄 처리하는 시스템이다. 이를 통해 위생 관리에 대한 신뢰도를 제도적으로 높였다.

순천 관내 어린이집과 유치원에 재원 중인 7800여 명의 어린이 식판을 케어하며, 아동 1인당 월 8500원 정도 지원할 계획이다.

그는 “아이들의 건강과 안전은 어떤 가치보다 우선돼야 한다”며 “식판 오염 가능성을 구조적으로 차단해 급식 위생을 개선하고, 교직원과 학부모가 느끼는 관리 부담과 불안을 실질적으로 덜어드리겠다”고 공약했다. 이어 “지급 비용 전액을 시에서 지원하도록 하겠다”고 약속했다.

전체 사업비는 연간 8억원 규모로 이를 전액 시비로 지원하겠다는 방침이다. 이 공약은 관련 제도 정비를 거친 뒤 시행이 가능한 것으로 검토됐다. 보육과 돌봄의 질을 행정이 책임지는 공공 모델이라는 점에서 향후 재정 지속성과 운영 체계에 대한 논의도 함께 이어질 전망이다.


순천 최종필 기자
