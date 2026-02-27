1700원에 전국 도서관 책 빌린다…서울시, ‘책바다’ 지원 확대

서울Pn

택배비 지원 예산 증액…장애인은 무료 이용


서울꿈새김판 ‘이번 설엔 행복이 한 배, 두 배, 세 배’
설 명절을 앞둔 지난 13일 서울 중구 서울도서관 외벽 대형 글판인 서울꿈새김판에 “이번 설엔 행복이 한 배, 두 배, 세 배”라는 문구가 게시돼 있다.
뉴스1


서울도서관은 전국 공공도서관 상호대차 시스템인 ‘책바다 서비스’의 이용 금액(택배비) 지원 규모를 확대했다고 27일 밝혔다.

책바다 서비스는 주거지 인근 도서관에 원하는 도서가 구비돼 있지 않을 때 다른 자치구나 시도, 대학도서관 등 전국 공공도서관에서 빌려볼 수 있는 자료 상호대차 시스템이다.

국립중앙도서관과 협약된 전국 소재 도서관 1361개 관이 참여하는 국가적 지식 공유 서비스다.

상호대차를 통해 배송된 도서는 서울시 내 195개 공공도서관 어디서나 편리하게 수령하고 반납할 수 있다.

도서 신청 시 왕복 택배비(5800원)가 발생하지만, 서울시에서는 약 70%(4100원)를 지원하고 있다.

신청자는 1700원만 부담하면 전국의 인기 도서·전문 서적이나 희귀 자료를 이용할 수 있다.

장애인의 경우 국립장애인도서관에서 1700원을 지원해 이용자 부담 없이 무료로 이용 가능하다.

시는 올해는 전년 대비 952건 증가한 총 8152건을 수용할 수 있는 약 3300만원 규모로 지원 예산을 확대했다.

서울시 195개 공공도서관 회원이라면 누구나 책바다 홈페이지에서 서비스를 이용할 수 있다.

오지은 서울도서관장은 “전국 도서관과의 협력을 바탕으로 서울시민의 자료 접근성을 높이고, 공공도서관의 역할을 확대하겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
