성동구, 지방자치단체 혁신평가 8년 연속 ‘우수기관’ 선정

2018년~2025년 8년 연속 우수기관 선정



성동구청 청사 전경.

성동구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성동구는 행정안전부 주관 ‘2025년 지방자치단체 혁신평가’에서 8년 연속 우수기관으로 선정됐다고 27일 밝혔다.이번 평가는 전국 243개 지자체(광역 17개, 기초 226개)를 대상으로 한 해 동안의 행정 혁신 성과를 종합 평가하는 제도다. 혁신역량, 혁신성과, 국민체감도 등 10개 세부 지표를 기준으로 평가단 심사를 거쳐 실적을 측정한다.구는 ▲지역 갈등을 함께 관리하는 ‘성수 타운매니지먼트’ 운영 지사근살곶이골목형상점가 활성화를 위한 ‘한양대 리빙랩’ 추진 ▲인공지능(AI) 기반 시니어 특화 건강관리시설 ‘스마트헬스케어센터’ 조성 ▲신속예약 올인원 서비스 구축 ▲QR코드 활용한 주택임대차계약 즉시 신고제 운영 ▲성공버스(성동구 공공시설 셔틀버스) 운영 ▲발달장애인 배상책임보험 시행 ▲마트흡연부스 설치 운영 등에서 긍정적 평가를 받았다.또 2018년과 2019년 최우수기관(대통령상)에 선정된 데 이어 2020년부터 2025년까지 8년 연속 우수기관에 이름을 올리며 혁신행정을 선도하는 자치구로 자리매김했다고 구는 설명했다.정원오 구청장은 “혁신·상생·소통·안전을 구정운영의 핵심가치로 삼아 꾸준히 노력한 결과”라며 ”앞으로도 구민 모두가 체감할 수 있는 혁신행정을 펼치겠다“고 말했다.유규상 기자