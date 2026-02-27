오는 12월부터 ‘위례선 트램’ 탄다…오세훈 “교통 업그레이드”

사업 확정 18년 만…마천역→복정역 14분이 이동



시운전 중인 위례선 트램

이르면 올해 개통할 위례선에서 트램 정거장 연동시험이 진행 중인 모습.

서울시 제공



위례선 트램 노선도

서울시 제공



위례선 트램 탑승해보는 오세훈 시장

오세훈(오른쪽 두번째) 서울시장이 27일 서울 송파구에 위치한 위례선 트램 105정거장(위례호수공원역) 건설공사 현장에서 트램에 탑승해보고 있다.

연합뉴스

전국 최초로 공중전선 없이 운행하는 무가선 방식 노면전차인 위례선 트램이 이르면 올해 12월 운행을 시작한다.오세훈 서울시장은 27일 위례선 트램 공사가 진행 중인 위례호수공원과 장지천교 구간 시설물과 차량 내부를 점검하고 관계자들에게 “시민 안전 확보와 완벽한 개통을 위해 만전을 기해 달라”고 당부했다.위례선 트램은 지하철 5호선 마천역과 수인분당선·8호선 복정역, 8호선 남위례역을 12개 정거장으로 잇는 총 5.4㎞ 길이 노면전차 노선이다.이 트램은 공중전선 없이 탑재된 179kWh 배터리로 운행하는 무가선 방식으로 소음과 진동을 줄였다. 초저상 구조로 휠체어, 유모차 이용자도 쉽게 탈 수 있다. 도로 매립형 궤도로 보행 단절을 방지했고 전방 충돌 경보장치와 보행자 하부 끼임 방지 장치를 설치했다고 서울시는 설명했다.위례선 트램은 2008년 위례신도시 광역교통개선대책 일환 민자사업으로 추진됐으나 경제성이 부족해 10여년 동안 좌초됐다. 2018년 서울시 공공재정사업으로 전환된 뒤에도 추진이 더디다가 2021년 설계와 시공을 동시에 진행하는 턴키(일괄입찰) 방식을 도입하면서 사업이 본궤도에 올랐다.현재 위례선 트램은 시운전과 점검을 진행 중이다. 시는 오는 4월부터 개통 전까지 철도종합시험운행을 통해 시설물과 시스템 안정성, 연계성을 종합적으로 검증할 계획이다.마천역에서 복정역까지는 30분이 걸리지만 위례선 트램이 개통되면 14분 만에 이동이 가능해진다. 마천에서 위례중앙광장까지도 기존 24분에서 8분으로 줄어든다. 5·8호선과 수인분당선 환승도 편리해진다.시는 “위례선 트램 개통으로 약 12만명 규모의 신도시임에도 교통체계가 충분히 갖춰지지 않아 ‘교통섬’이라는 오명이 있던 위례신도시 주민들의 이동 편의가 크게 개선될 것”이라고 기대했다.시는 트램 노선 구간에 상가 ‘트랜짓몰’(Transit Mall)을 조성하고, 장지천 교량을 지나는 트램에 특화된 조명을 설치하는 등 경관을 조성할 계획이다.오 시장은 “18년의 기다림 끝에 올해 개통을 앞둔 위례선 트램이 시민의 안전하고 편안한 발이 될 준비를 차곡차곡 해나가고 있다”며 “위례신도시의 교통체계를 한 단계 업그레이드하고, 도시 경쟁력 강화까지 이어지는 성공 모델로 만들겠다”고 강조했다.김주연 기자