서울Pn

검색

서울시, 2028년까지 재개발·재건축 8만 500

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑의 참여형 복지 ‘사랑넷’, 국민이 체감한 혁

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

금천구, 행안부 지방자치단체 혁신평가 ‘우수’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

중구 남대문시장, 걷기 더 즐거워진다…6월까지 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

전남개발공사, 종합청렴도 전국 1위 ‘대통령상’ 수상

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

경영혁신 대통령상 이어 ‘청렴’까지 최고 영예


  •
전남개발공사가 ‘제14회 국민권익의 날’ 기념식에서 부패방지 부문 최고 영예인 대통령 표창을 수상했다. 장충모(가운데) 전남개발공사 사장과 직원들이 축하 기념사진을 찍고 있다.


전남개발공사가 정부세종컨벤션센터에서 열린 ‘제14회 국민권익의 날’ 기념식에서 부패방지 부문 최고 영예인 대통령 표창을 받았다.

국민권익위원회는 매년 2월 27일을 ‘국민권익의 날’로 지정해 부패방지 및 권익구제 분야 우수 기관과 유공자를 포상하고 있다. 전남개발공사는 종합청렴도 전국 1위로 부패방지 분야에서 대통령상을 수상하며 대한민국을 대표하는 청렴 우수기관으로 인정받았다.

공사는 2023년 행안부 주관 ‘지방공공기관의 날’ 전국 최우수 기관 선정(대통령 표창)에 이어 2025년 종합청렴도 전국 1위로 부패방지 부문까지 정부 최고 훈격의 포상을 연이어 수상했다. ‘경영 성과’와 ‘청렴’ 양대 핵심 가치를 모두 대통령 표창으로 증명해낸 유일무이한 지방공기업으로서 새로운 이정표를 세웠다.

공사는 2020년 청렴도 5등급에서 5년 만에 청렴도 1등급을 달성하면서 새롭게 변모했다. 이를 위해 지방공사 최초로 ‘준법감시위원회’를 도입하고, 청렴윤리경영 컴플라이언스 프로그램(K-CP)을 규정화하는 등 윤리규범체계를 획기적으로 강화했다.

또 ▲부동산 투기방지시스템 ▲동행변호사 ▲AI 청렴챗봇 ▲미리체크 제도 등 예방 중심의 스마트 내부통제 시스템을 구축해 청렴 문화를 조직의 DNA로 안착시켰다.

장충모 전남개발공사 사장은 “이번 대통령 표창은 준법경영 체계를 공고히 하고 청렴을 실천해 온 임직원 모두의 헌신이 만들어 낸 값진 결실이다”며 “앞으로도 공정·투명·책임의 가치를 더욱 굳건히 해 청렴한 대한민국을 만드는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.

무안 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

구청장이 발로 뛰는 ‘섬김행정’ 송파구민 얼굴에는

서강석 구청장, 27개동 순회 마무리

강남, 통합돌봄 필요한 퇴원 환자 지원

지역 내 의료기관 6곳과 MOU

마포, 160억 투입해 전통시장 살린다

망원·월드컵·농수산물시장 등 5년간 시설 개선·활성화 나서

살기 좋은 관악, 지자체 혁신평가서 올해도 ‘전국

2년 연속… 8개 지표서 우수등급

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr