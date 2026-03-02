전남도, 노후 관광지 재생으로 경쟁력 강화 나서

시군 공모 통해 최신 관광 흐름 맞춘 시설·콘텐츠 개선



노후관광지 재생 대상인 영암 성기동.

전라남도가 지역 관광지의 가치와 매력을 높이기 위해 시군 공모를 통해 ‘2026년 노후 관광지 재생 사업’을 추진한다.현재 전남지역 관광지는 전체 37개소 가운데 24개소가 지정 후 20년이 지나 최신 관광 흐름에 맞춘 콘텐츠 개발과 시설 개선이 필요한 상황이다.이에 전남도는 노후 관광지를 대상으로 40억원을 들여 가족 단위 방문객이 즐길 체험·전시 콘텐츠를 보강하고, 전시관·화장실 등 노후시설을 개선해 관광지 경쟁력을 높일 계획이다.사업 대상지는 시군 공모 후 관광 전문가로 구성된 평가위원회의 서면·현장 평가를 거쳐 선정한다.이번 평가는 ▲관광지 매력도 ▲사업계획의 적정성 ▲관광객 만족도 제고 방안 ▲주민 참여도 ▲계획 실현 가능성 ▲사업 추진 의지 ▲주요 사업의 현지 적합성 항목을 중심으로 진행한다.전남도는 지난 2018년부터 관광지 재생 사업을 이어왔으며, 지난해까지 21개소에 351억 원을 투입해 관광 경쟁력을 높였다.최영주 전남도 관광체육국장은 “노후 관광지를 최신 관광 흐름에 맞게 정비하고 차별화된 콘텐츠를 확충해 관광객 유입 확대와 지역 일자리 창출, 소상공인 매출 증대를 이끌 것”이라며 “시군과 협력을 강화해 예산 확보와 민간투자 유치에 힘쓰는 등 관광지 재도약을 지원하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자