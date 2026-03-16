순천시자원봉사센터, ‘2026 순천시 자원봉사 단체장 간담회’ 성황리 개최

110개 자원봉사단체, 300여명 참여



순천시자원봉사센터가 지역 자원봉사 활성화와 협력 네트워크 강화를 위해 개최한 ‘2026 순천시 자원봉사 단체장 간담회’가 성황을 이뤘다



이금옥 (왼쪽) 순천시자원봉사센터 이사장과 표창장을 받은 우수 봉사자들이 기념사진을 찍고 있다.

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순천시자원봉사센터가 지역 자원봉사 활성화와 협력 네트워크 강화를 위해 개최한 ‘2026 순천시 자원봉사 단체장 간담회’가 성황을 이뤘다.지난 14일 국립순천대학교 파루홀에서 열린 간담회에는 ‘당신의 하루, 순천의 희망!’이라는 슬로건을 걸고 순천시 관내 110개 자원봉사단체 대표 및 회원 등 300여명의 자원봉사자가 참석했다. 이들은 자원봉사 활동 방향을 공유하고 단체 간 협력 방안을 논의하는 뜻깊은 시간을 가졌다.행사는 자원봉사 정책 및 센터 주요 사업 안내, 우수 봉사자 사례 발표, 자원봉사 활성화를 위한 의견 수렴 등으로 진행됐다. 다양한 분야에서 활동하는 자원봉사단체들이 한자리에 모여 지역사회 발전을 위한 협력과 연대의 의미를 되새겼다.이금옥 순천시자원봉사센터 이사장은 “지역사회 곳곳에서 헌신적으로 활동하고 계신 자원봉사단체와 봉사자 여러분이야말로 순천을 더욱 따뜻하게 만드는 주인공”이라며 “앞으로도 자원봉사단체들이 서로 협력하고 성장할 수 있도록 센터에서도 든든한 지원과 역할을 이어가겠다”고 말했다.이신숙 센터장은 “자원봉사 현장에서 묵묵히 나눔을 실천하고 계신 모든 봉사자분들께 깊이 감사드린다”며 “단체 간 네트워크와 소통을 더욱 강화해 순천시 자원봉사 문화가 지속적으로 확산될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.순천시자원봉사센터는 앞으로도 자원봉사단체 간 협력 기반을 강화하고 다양한 지원 사업을 통해 지역사회 나눔 문화 확산에 앞장설 계획이다.순천 최종필 기자