경기도의회 의정정책추진단, ‘제11대 후반기 의정정책백서’ 제작 최종보고회 성료



경기도의회 의정정책추진단 김성남·이영봉 공동단장과 위원들이 30일 열린 ‘제11대 후반기 경기도의회 의정정책백서’ 제작 용역 최종보고회에서 백서 초안을 들어 보이며 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 의정정책추진단이 30일 도의회 본회의장에서 ‘제11대 후반기 경기도의회 의정정책백서’ 제작 용역 최종보고회를 열고 그간의 의정활동 성과를 총정리하는 시간을 가졌다.이날 보고회에는 김성남·이영봉 공동단장을 비롯해 김선영, 박재용, 서성란, 이병숙, 이오수 의원 등 추진단 위원들이 대거 참석했다. 위원들은 백서의 최종 구성안과 수록될 주요 내용을 면밀히 점검하며 지난 활동의 결실을 공유했다.이번 보고회는 제11대 후반기 경기도의회가 추진해온 핵심 정책과 주요 의정 성과를 체계적으로 시각화한 백서의 전체적인 틀을 확정하기 위해 마련됐다. 특히 지난 중간보고회에서 제기된 보완 사항들이 충실히 반영됐는지 확인하고 발간 전 완성도를 극대화하기 위한 막바지 검토 작업이 심도 있게 진행됐다.김성남 공동단장(국민의힘, 포천2)은 “이번 최종보고회는 후반기 경기도의회가 도민의 권익 증진과 민생 안정을 위해 쉼 없이 달려온 발자취를 확인하는 뜻깊은 자리”라며 “도민의 삶에 실질적인 변화를 이끌어낸 다양한 정책적 노력들이 백서에 고스란히 녹아들었다”고 평가했다. 이어 “본 백서가 단순한 기록물을 넘어 향후 도의회의 정책 역량을 강화하고 의정활동을 뒷받침하는 핵심 기초자료로 널리 쓰이길 기대한다”고 덧붙였다.이영봉 공동단장(더불어민주당, 의정부2) 역시 “민생 현장의 생생한 목소리를 실제 정책으로 구현하고자 노력했던 후반기 의정활동의 가치가 이번 백서에 일목요연하게 정리됐다”고 소회를 밝히며 “그동안 축적된 경험과 성과가 밑거름이 되어 더욱 발전된 지방의정의 모델을 제시하는 계기가 되길 바란다”고 강조했다.의정정책추진단은 이날 보고회에서 제안된 추가 의견들을 최종적으로 수렴하여 보완 작업을 거친 후 ‘제11대 후반기 경기도의회 의정정책백서’ 발간을 정식 마무리할 계획이다.양승현 리포터