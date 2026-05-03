“화재 걱정 덜어드려요”…양천구, 상인 보험료 연 최대 26만원 지원

납입한 공제료 금액 중 최대 80%까지

점포당 연 최대 26만 8960만원 지원

서울 양천구 전통시장(신영시장)을 이용하는 구민들 모습.

양천구 제공

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양천구는 ‘전통시장 화재공제보험 지원사업’을 추진한다고 3일 밝혔다.이 보험은 민간보험보다 저렴하게 가입할 수 있는 전통시장 전용 공제상품이다. 연중 상시 가입과 환급이 가능하며, 만기 환급금이 없는 순수보장형 상품이다. 화재 피해를 입었을 때 가입금액 한도 내에서 손해액을 보장받을 수 있다.지원 대상은 구에서 인정하거나 등록된 전통시장에서 영업 중인 상인 중 보장금액 1000만원 이상의 화재공제보험에 가입(신규·갱신)한 상인이다. 건물 구조와 관계없이 가입이 가능하다. 다만 사업자등록이 없는 점포나 전통시장 내 위치하지 않은 일반 점포, 소재지가 불명확한 경우 등은 제외된다.지원 금액은 공제료 납입금액의 최대 80%로, 점포당 연 최대 26만 8960원까지 지원된다. 가입 시 화재배상책임보험도 의무적으로 포함되기 때문에 실제 화재 발생 시 타인 및 대물에 대해서도 1억원 한도 내에서 보상이 가능하다.가입을 원하는 상인은 소상공인시장진흥공단에 가입신청서를 제출하거나 ‘전통시장 화재공제’ 홈페이지에서 신청하면 된다. 구 관계자는 “물가 상승과 경기 둔화로 어려움을 겪고 있는 상인들의 부담을 덜고, 보다 안전한 시장 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.유규상 기자