성남 대왕저수지 1단계 개장…도심 수변공원 탈바꿈

산책로·잔디광장 조성…2단계 연꽃정원·야외공연장 추진



대왕저수지 수변 산책로 모습

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경기 성남시 수정구 상적동 일대 대왕저수지가 산책로와 녹지 공간을 갖춘 도심형 수변공원으로 새롭게 문을 열었다.성남시는 20일 오후 상적동 공원 진입 광장에서 신상진 시장과 시민 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘대왕저수지 수변공원 1단계 개장식’을 개최한다.대왕저수지는 1958년 조성돼 수정구 시흥동과 고등동 일대 농업용수를 공급해 왔으나, 도시 개발로 농경지가 줄어들면서 기능이 사실상 축소됐다. 시는 이에 따라 2009년 해당 부지를 도시계획시설 공원으로 지정하고, 2019년 공원 조성계획을 수립해 단계별 정비사업을 추진해 왔다.이번 1단계 사업에는 총 80억원이 투입됐다. 영웅 산책로(0.8㎞)와 향기 숲길(1.1㎞), 2000㎡ 규모의 잔디밭 광장, 초화류를 식재한 플로라 가든, 게이트볼장(15m×20m), 38면 규모 주차장 등이 조성돼 시민 휴식 공간으로 활용된다.시는 향후 각종 인허가 절차를 거쳐 2단계 사업도 추진할 계획이다. 수변부를 중심으로 연꽃정원과 야외공연장, 추가 산책로와 쉼터 등을 확충해 공원의 완성도를 높인다는 구상이다.시 관계자는 “대왕저수지 수변공원은 녹지와 휴식 기능을 중심으로 조성된 친수 공간”이라며 “시민들이 일상 속에서 자연을 즐길 수 있는 대표 공원으로 자리매김할 것으로 기대한다”고 말했다.한상봉 기자