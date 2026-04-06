서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

‘빵도동’ 대표빵 만들 동작 빵순이·빵돌이 모여라

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

북한산 품은 강북에선 숲에서 오감 태교

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

마포 도시농장엔 딸기가 주렁주렁

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

책 읽기 좋은 양천… 힐링 명소 북카페 늘린다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

청년들 집 걱정 덜어 드려요…관악구, 월세 최대 20만원 지원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

19~39세 무주택 청년·신혼부부 대상


  •
한 청년이 서울 관악구 1인가구 전월세 안심계약 도움 서비스를 통해 상담받고 있다.
관악구 제공


서울 관악구는 구에 거주하는 청년 인구의 57.9%가 1인가구인 점을 고려해 올해 ‘청년 주거 안정 지원 시행계획’을 수립하고 관악형 청년 월세 지원을 시행한다고 6일 밝혔다.

구는 폭넓은 월세 지원으로 기존 국토교통부 월세 지원 사업의 연령 상한으로 발생하는 35세 이상 39세 이하의 정책 사각지대를 해소한다는 방침이다. 기준 중위소득 150% 이하(1인가구 기준 월 384만원)이면 신청할 수 있다. 기존 국토부 청년 월세 지원 사업 소득 기준은 ‘중위소득 60% 이하’다.

지원 대상은 지난달 31일 기준 구에 주민등록하고 월세로 거주하고 있는 19세 이상 39세 이하 무주택 청년 1인가구 또는 청년 신혼부부 가구다. 지원 금액은 월 최대 20만원으로 올 1월에서 12월까지의 월세 납부분에 대해 지원한다.

거주 요건은 임차보증금 8000만원 이하, 월세 60만원 이하다. 월세가 60만원을 초과하더라도 보증금 월세 환산액과 월세를 합산한 금액이 90만원 이하면 신청할 수 있다. 다만 국토부와 서울시 등 타 기관에서 유사한 주거비 지원을 받았거나 공공임대주택에 거주하면 신청 대상에서 제외된다.

신청을 원하는 청년은 4월 13일 오후 6시까지 구청 홈페이지 ‘행정접수’에서 신청하면 된다. 구는 소득 기준, 관악구 연속 거주 기간 등을 검토해 고득점순으로 50명(청년 45명, 신혼부부 5명)을 선정해 5월 중에 발표할 예정이다.

구 관계자는 “구 차원에서 청년의 주거비 부담을 덜어 청년들이 머물고 싶은 도시, 안심하고 미래를 꿈꿀 수 있는 청년수도 관악 조성에 이바지할 것”이라고 말했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

‘비즈니스 엑스포 강서’ 2200억원 성과 달성

2246억원 규모 수출 업무협약 115건 체결

교통 혁명으로 서대문 개조… 신촌을 서울의 실리콘밸

이성헌 구청장의 교통 혁신 큰 꿈

지역 안보까지 확실하게…은평구, 2025년 통합방위

민·관·군·경·소방 통합 대응 체계 고도화 성과

금연구역은 우리가 지킨다! 성북구, 신규 금연지도원

위반사항 신고·자료 제공 등 현장 감시체계 구축

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr