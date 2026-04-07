마포 ‘효도밥상’ 어르신 만족도 91점

맛·양·친절·위생·분위기 90점 이상

총 59곳 급식기관 3000여명 이용



지난해 6월 서울 마포구에서 한 어르신이 효도밥상 식당에서 급식을 받고 있다.

마포구 제공

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서울 마포구는 ‘효도밥상’ 이용 어르신을 대상으로 실시한 만족도 조사에서 평균 91점의 만족도를 보였다고 6일 밝혔다.이번 조사는 마포복지재단이 지난 2월 6일부터 3월 6일까지 실시했다. 응답자는 효도밥상 전체 이용자 중 872명이다. 조사 항목은 ▲맛과 양 ▲영양 구성(잡곡밥) ▲친절도 ▲위생 상태 ▲분위기 등 6개 항목이다. 조사 결과 음식의 맛과 양은 90점, 영양 구성(잡곡밥)은 88점, 친절도와 위생 상태는 93점, 분위기는 90점으로 나타났다.75세 이상을 대상으로 한 효도밥상 이용자 연령 분포를 보면, 81세 이상 초고령층이 전체 응답의 76.5%를 차지했다. 구 관계자는 “식사 준비가 어려운 고령층을 중심으로 이용이 이뤄지고 있다는 의미”라고 설명했다.효도밥상을 이용하지 못할 경우 점심 식사를 어떻게 했을지를 묻는 문항에서는 ‘라면이나 빵, 떡 등으로 간단히 때웠을 것’(47.1%), ‘딱히 먹을 게 없거나 귀찮아 걸렀을 것’(33.5%)으로 나타났다.효도밥상 급식기관은 총 59곳이고, 3000여명이 이용하고 있다.구 관계자는 “효도밥상이 어르신들께 따뜻한 한 끼와 함께 일상의 안정에도 보탬이 되고 있기를 바란다”고 밝혔다.김동현 기자