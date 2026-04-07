마포 ‘효도밥상’ 어르신 만족도 91점

맛·양·친절·위생·분위기 90점 이상
총 59곳 급식기관 3000여명 이용
서울 마포구는 ‘효도밥상’ 이용 어르신을 대상으로 실시한 만족도 조사에서 평균 91점의 만족도를 보였다고 6일 밝혔다.
이번 조사는 마포복지재단이 지난 2월 6일부터 3월 6일까지 실시했다. 응답자는 효도밥상 전체 이용자 중 872명이다. 조사 항목은 ▲맛과 양 ▲영양 구성(잡곡밥) ▲친절도 ▲위생 상태 ▲분위기 등 6개 항목이다. 조사 결과 음식의 맛과 양은 90점, 영양 구성(잡곡밥)은 88점, 친절도와 위생 상태는 93점, 분위기는 90점으로 나타났다.
75세 이상을 대상으로 한 효도밥상 이용자 연령 분포를 보면, 81세 이상 초고령층이 전체 응답의 76.5%를 차지했다. 구 관계자는 “식사 준비가 어려운 고령층을 중심으로 이용이 이뤄지고 있다는 의미”라고 설명했다.
효도밥상을 이용하지 못할 경우 점심 식사를 어떻게 했을지를 묻는 문항에서는 ‘라면이나 빵, 떡 등으로 간단히 때웠을 것’(47.1%), ‘딱히 먹을 게 없거나 귀찮아 걸렀을 것’(33.5%)으로 나타났다.
효도밥상 급식기관은 총 59곳이고, 3000여명이 이용하고 있다.
김동현 기자
2026-04-07 20면
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