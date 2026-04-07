광진구, 새단장한 보훈회관에서 무료급식 지원 시작

“국가보훈대상자가 존중받는 사회 분위기”



김경호 서울 광진구청장이 보훈회관에서 주민들과 인사하고 있다.

광진구 제공

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서울 광진구가 보훈회관 내 식당에서 국가보훈대상자를 대상으로 점심 무료급식을 운영한다고 7일 밝혔다.광진구 관계자는 “국가를 위해 헌신한 보훈대상자에 대한 예우를 강화하고, 안정적인 식사 제공을 통해 건강증진과 생활안정을 지원한다”고 설명했다.무료급식은 보훈회관 1층 구내식당에서 주 5회 점심시간에 운영되며, 보훈회관에 입주한 관내 보훈단체 회원과 문화·여가 프로그램 참여자 중 국가보훈대상자를 대상으로 무료로 제공된다.구는 사무실 재배치와 창호 교체 등 노후시설을 정비하고, 물리치료실과 식당 등 편의시설을 1층으로 이전하는 리모델링 공사를 추진했다. 특히 옥상층에 있던 식당을 1층으로 옮겨 고령 이용자의 접근성을 크게 개선했다.이어 올해 2월에는 관내 보훈단체장과 함께 시설 개선 사항을 점검하고 간담회를 열어 추가 의견을 청취했다.김경호 구청장은 “국가를 위해 헌신하신 분들에 대한 예우는 일상에서 이어져야 한다”며 “앞으로도 국가보훈대상자들이 존중받는 사회 분위기 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.서유미 기자