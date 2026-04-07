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서대문구 안산 ‘천연 황토 행복 쉼터’ 개관…반려동물 친화 명소

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서울 서대문구는 최근 안산(鞍山)에 주민을 위한 거점형 휴식 공간 ‘천연 황토 행복 쉼터’의 문을 열었다고 7일 밝혔다.


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이성헌(왼쪽 여섯 번째) 서울 서대문구청장이 지난 2일 안산 ‘천연 황토 행복 쉼터’ 개관식에서 참가자들과 기념사진을 찍고 있다.
서대문구 제공


천연동 반려견 놀이터 앞에 위치한 이 시설은 지상 2층, 총면적 92.58㎡ 규모다. 1층은 방문객들이 편리하게 이용할 수 있는 카페와 화장실이 있다. 2층은 날씨에 관계없이 사계절 이용 가능한 실내 휴게 쉼터로 꾸몄다.

실내외 곳곳에 다양한 형태의 좌석을 배치해 이용 공간을 넓혔으며, 안산의 자연을 근거리에서 만끽할 수 있도록 외부에 야외 데크와 테이블을 설치했다.

구 관계자는 “쉼터가 산자락에 위치해 신규 상수도 인입과 자재 운반 등 공사 여건이 열악했지만 수개월간의 정밀 시공 끝에 안전하게 완공할 수 있었다”고 설명했다.

이성헌 구청장은 “주변 경관과의 조화까지 고려해 조성한 이 쉼터가 주민분들께는 일상의 여유를 선사하는 공간이자 반려동물과 함께하는 분들께는 즐거운 소통의 장이 되길 바라며 많은 분이 즐겨 찾는 도심 속 휴식처로 관리해 나가겠다”고 밝혔다.


서유미 기자
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