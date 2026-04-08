용산구, 정보무늬 활용 가족관계등록신고서 작성 안내

작성 오류 많은 항목 테두리 강조해 편의성 제고



서울 용산구 제공

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서울 용산구가 가족관계등록신고서 작성을 수월하게 할 수 있도록 주요 서식 4종에 대해 정보무늬 작성 예시 안내 서비스를 제공한다고 8일 밝혔다.기존에는 민원실을 직접 방문해 필경대에 부착된 견본을 보면서 작성할 수 있어 다수 민원인이 방문 시 견본 확인과 신고서 작성에 불편함이 있었다. 구는 작성 어려움을 해소하기 위해 주요 신고서의 작성 예시를 정보무늬로 제작해 구 누리집에 게시하고, 구청 민원실에 비치했다.정보무늬로 작성 예시를 확인할 수 있는 민원 서식은 ▲출생신고서 ▲혼인신고서 ▲사망신고서 ▲이혼신고서 총 4종이다. 정보무늬는 거치대를 활용해 안내하는 한편, 서식 상단에도 삽입·인쇄했다.민원 서식도 보완했다. 구는 민원인의 작성 오류가 많은 항목의 테두리를 강조하는 등 작성 편의성을 높였다.박희영 구청장은 “앞으로도 용산구는 민원 처리 과정에서의 불편을 최소화하고 구민 중심의 신속하고 친절한 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.서유미 기자