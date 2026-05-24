악취·해충 사전 차단! 강북구, 음식물 전용수거용기 세척·소독 사업

오는 6월부터 9월까지 월 2회 정기 세척



서울 강북구 관계자가 수유동의 한 식당 앞에서 음식물 전용수거용기를 세척하고 있다.

강북구 제공

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서울 강북구는 여름철 악취와 해충 발생을 막기 위해 오는 6월부터 9월까지 음식물 전용수거용기 세척·소독 사업을 추진한다고 24일 밝혔다. 기온이 올라가는 여름철에 음식쓰레기로 인한 주민 불편을 줄이고 도시 미관을 개선하기 위해 마련됐다.유동 인구가 많은 지하철 4호선 수유역·미아역·미아사거리역 일대 상업 밀집 지역의 소형 음식점의 음식물 전용수거용기가 세척 대상이다. 구는 60ℓ와 120ℓ 용기 약 330개를 대상으로 월 2회 정기 세척을 진행한다. 우천 때는 세척 일시가 변경될 수 있다. 2023년 시범 사업으로 시작한 이 사업은 고온·스팀 방식의 세척 시스템으로 세척 효과를 높이면서도 폐수 발생은 최소화하는 친환경 방식으로 운영한다는 특징이 있다.구는 세척 과정에서 음식물 폐기물 배출자를 대상으로 위생 관리 안내를 병행해 영업주의 자율적인 청결 관리도 유도한다. 현장 민원 사항도 함께 점검하는 등 현장 중심의 관리 체계를 구축해 구의 공공위생 수준을 한 단계 끌어올릴 계획이다.이순희 강북구청장은 “음식물류 폐기물 배출 환경을 체계적으로 관리하는 것은 구민 생활 환경의 질을 좌우하는 중요한 과제”라며 “지속적인 관리와 홍보로 구민들이 체감할 수 있는 쾌적한 도시 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.송현주 기자