전남개발공사, 여수세계섬박람회 입장권 ‘5억원’ 구매

전남 22개 시군 문화 취약계층 관람 지원, 지역 상생 실현



전남개발공사와 여수섬박람회조직위가 지난 8일 ‘여수세계섬박람회 입장권’ 사전 구매 약정식을 하고 있다.

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전남개발공사가 5억원 규모의 2026 여수세계섬박람회 입장권을 구매한다고 9일 밝혔다.공사는 지난 8일 전남도청에서 전남도, 여수시, 2026여수세계섬박람회 조직위원회, 전남사회복지공동모금회와 함께 ‘입장권 구매 및 기부 약정식’을 개최했다.황기연 전남도 행정부지사를 비롯해 장충모 전남개발공사 사장, 정현구 여수시 부시장, 김종기 조직위 사무총장, 김동극 공동모금회 사무처장 등이 참석한 이날 행사에서는 입장권 구매 약정식과 함께 섬박람회 성공과 지역 상생에 뜻을 모았다.약정에 따라 공사는 전남사회복지공동모금회를 통해 5억원 규모의 2026여수세계섬박람회 입장권을 구매할 예정이다.해당 입장권은 전남 22개 시·군 문화 취약계층 등에 전량 지원될 예정이다.섬박람회 조직위원회는 해당 입장권을 정상가 대비 30% 할인된 가격을 적용해 지원 효과를 높이기로 했다.2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 여수 돌산 진모지구 일원에서 열린다.무안 류지홍 기자