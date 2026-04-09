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도봉구, ‘스마트도시’ 도약 박차…64개 세부 사업 추진

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안전한 스마트 도시망 구축
디지털 포용도시 구현 등


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오언석 도봉구청장이 지난해 8월 구청장실 ‘e구정 디지털 현황판’ 앞에서 주요 사업들에 대해 설명하고 있다.
도봉구 제공


서울 도봉구는 데이터와 첨단 기술을 구정 전반에 접목해 구민 삶을 혁신하는 ‘스마트도시’ 도약을 본격화한다. 구는 올해 22개 부서에서 총 46억원을 투입해 안전·복지·행정 등 64개 세부 사업을 추진한다고 9일 밝혔다.

앞서 구는 2024년 전담 부서 스마트혁신과를 신설하고, 2025년 관련 조례를 제정해 스마트도시 5개년(2025~2029) 기본계획을 수립했다. 올해는 ▲안전한 스마트 도시망 구축 ▲디지털 포용도시 구현 ▲디지털 전환 과학행정 실현 등을 기준으로 세부 사업을 추진한다.

먼저 안전한 스마트 도시망을 구축한다. 전기차 주차구역 화재를 조기 인지·대응하는 ‘전기차 화재예방시스템’을 운영한다. 또 집중호우 발생 시 센서로 감시해 하수도를 자동으로 개폐하는 ‘스마트 빗물받이 관리시스템’도 마련할 계획이다.

다중인파의 움직임을 분석하고 위험을 사전 감지·예측하는 ‘인공지능(AI) 기반 다중인파 밀집도 분석시스템’을 운영한다. 이 시스템을 활용하면 대규모 인파의 밀집과 이동 경향을 예측하고, 안전사고를 사전에 막을 수 있다. 디지털 포용도시 구현을 위해서는 독거노인 스마트돌봄 서비스(AI 돌봄로봇)와 취약어르신 안전건강관리 솔루션(사물인터넷·IoT)을 운영한다.

오언석 구청장은 “데이터와 첨단 혁신 기술을 활용해 도시 문제를 해결하고 구민의 삶을 바꿔나가겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
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