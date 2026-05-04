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성남시 복지재단 이달 출범…분산된 복지 통합

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42억원 출연·정원 20명 규모
민관 협력·정책 연계 강화 역할


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성남시청 전경


경기 성남시가 시민 중심 복지 체계 강화를 위해 설립을 추진해 온 ‘성남시 복지재단’이 이달 말 공식 출범한다.

성남복지재단은 지역 내 복지 기능을 유기적으로 연결하는 역할을 맡는다. 사회복지시설 간 연계와 협력 체계를 구축하고, 민간 복지기관과의 협업 지원을 확대하는 한편, 복지 정책 자문과 교육, 프로그램 개발·보급 등을 수행할 예정이다. 지역 내 복지 자원을 발굴해 필요한 곳에 연계·배분하는 기능도 담당한다.

재단 사무실은 야탑동 성남시니어산업혁신센터 2층에 마련된다. 면적은 247㎡ 규모다. 조직은 경영기획, 복지협력, 복지지원 등 3개 부로 구성되며, 정원은 20명으로 운영된다.

시는 재단 설립을 위해 초기 자본금 30억원과 올해 말까지 운영비 12억원 등 총 42억원을 출연할 계획이다. 재단은 출범 초기 조직 안정화와 함께 지역 복지 네트워크 구축에 행정력을 집중할 방침이다.

성남시는 이번 재단 설립을 통해 기존에 개별적으로 운영되던 복지사업을 보다 체계적으로 관리하고, 정책과 현장 간의 간극을 줄이겠다는 구상이다. 시 관계자는 “복지재단은 지역 복지 정책의 실행력을 높이고, 민관 협력을 기반으로 한 통합 복지 운영의 중심 역할을 하게 될 것”이라고 4일 밝혔다.

한편 현재 전국 기초자치단체 가운데 복지재단을 운영 중인 곳은 40여 곳으로, 경기도에서는 김포·시흥·평택·가평·화성·남양주 등 일부 지자체가 이미 관련 재단을 운영하고 있다. 성남시는 재단 출범을 계기로 지역 특성에 맞는 복지 모델을 구축한다는 계획이다.

한상봉 기자
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