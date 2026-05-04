장성군, 어린이 날 기념 뮤지컬 ‘똥볶이 할멈’…9일 개막

아이들 고민 해결해주는 신통한 할머니…‘유쾌한 소동극’

5월 9일 오전 11시·오후 3시, 총 2회 공연…스탬프 행사도



어린이 뮤지컬 ‘똥볶이 할멈’ 홍보 포스터. (장성군 제공)

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전남 장성군이 어린이날 기념 뮤지컬 ‘똥볶이 할멈’을 오는 9일 장성문화예술회관 대공연장에서 선보인다.인기 동화가 원작인 ‘똥볶이 할멈’은 평범해 보이는 가게 할머니가 아이들의 고민을 해결해 주는 유쾌한 소동극이다.공연은 5월 9일 오전 11시와 오후 3시, 총 2회 열린다. 공연이 끝난 뒤에는 수첩에 도장(스탬프)을 받는 ‘스탬프 수첩 이벤트’도 펼쳐진다.군 관계자는 “앞으로도 온 가족이 좋은 공연을 접할 수 있는 기회를 꾸준히 제공할 방침”이라며 많은 관람을 당부했다.한편, 오는 6월 20일에는 환경을 주제로 한 공연 ‘에코백’이 관객 맞이에 나선다. 뮤지컬과 마술을 접목한 ‘매직컬’로, 관객들에게 신선한 재미와 감동을 선사할 예정이다.임형주 기자