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완도군, ‘바다 식목일’ 기념행사 개최

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‘2026 Pre 완도국제해조류박람회와 연계해 진행


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제14회 바다식목일 기념행사 포스터.


해양수산부와 전라남도, 완도군이 공동 주최하고 한국수산자원공단이 주관하는 ‘바다식목일’ 기념행사가 오는 7일 완도문화예술의전당에서 개최된다.

‘바다식목일’은 기후변화와 해양오염으로 황폐해져 가는 바닷속 생태계를 되살리고 해양 생물의 터전인 바다숲의 소중함을 국민과 함께 나누기 위해 제정된 법정기념일이다.

기념행사에는 관계 기관 관계자와 주민, 학생 등 500여 명이 참석할 예정이며, 식전 공연을 시작으로 개회사와 축사, 기념사, 해양생태계 보전에 기여한 공로자 표창 등이 진행될 계획이다.

이와 함께 바다숲 네이밍 프로젝트를 주제로 한 부스와 관람객들이 바다의 가치에 대해 배울 수 있는 체험 행사도 운영될 예정이다.

올해 바다식목일 개최는 김, 미역, 다시마 등 국내 최대 해조류 생산지이자 바다숲 조성을 실천하고 있는 해양생태계의 보고 완도군에서 열려 의미를 더하고 있다.

군 관계자는 “이번 바다식목일 기념행사는 해양생태계 보전의 중요성을 알리는 소중한 기회”라며 “행사를 통해 완도 바다의 아름다움과 가치를 홍보하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 바다식목일은 5월 2일부터 7일까지 열리는 ‘2026 Pre 완도국제해조류박람회’와 연계하여 진행된다.

완도 류지홍 기자
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