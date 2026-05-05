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청년취업사관학교부터 서울영테크까지…서울시, 4년 연속 ‘청년 정책 우수기관’

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국무조정실 ‘청년정책 추진 실적 평가’


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서울시청사 전경. 서울시 제공


서울시가 4년 연속으로 청년 정책이 우수한 광역 자치단체로 선정됐다.

시는 국무조정실이 중앙행정기관 46곳과 17개 시도를 대상으로 실시한 ‘2025년 청년정책 추진 실적 평가’에서 우수기관으로 선정됐다고 5일 밝혔다. 시는 “2022년부터 4년 연속으로 우수기관에 선정됐다”며 “이는 4년간 청년이 체감할 수 있는 정책을 펼친 결과”라고 설명했다.

시는 평가 분야인 일자리, 주거, 금융 등 7개 분야에서 다양한 청년 정책을 선제적으로 시행 중이다. 시가 인공지능(AI)·디지털 분야 실무형 인재를 양성하기 위해 운영 중인 ‘청년취업사관학교’는 지난해 취업률 77%와 만족도 92.7%를 기록하기도 했다. 주거 분야에서는 2022년부터 광역 지자체 최초로 청년 부동산 중개보수와 이사비 지원을 도입했다. 청년을 위한 금융 프로그램 ‘서울 영테크’는 올해부터 1:4 그룹 재무 상담을 도입하는 등 상담 관리 체계를 개선했다. 전국 최초로 고립·은둔 청년의 사회 복귀를 돕는 ‘서울청년기지개센터’도 2024년부터 운영을 시작했다.

앞서 시는 올해를 ‘청년성장특별시 원년’으로 삼고 청년 성장 사다리를 구축해 간다는 구상을 지난 2월 발표한 바 있다. 김철희 시 미래청년기획관은 “청년의 도전과 성장을 전폭적으로 지원하는 ‘청년성장특별시 서울’을 완성하겠다”고 말했다.


김주연 기자
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