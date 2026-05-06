서울Pn

검색

서울, 이륜차 소음 10월까지 상시 단속한다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양재천·여의천 만나는 거기, ‘물멍’ 명당 갈래

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

혼자여도 안심하세요…강북구, ‘안심꾸러미·침입감지

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

“화재 걱정 덜어드려요”…양천구, 상인 보험료 연

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑구, 소상공인에 50억원 추가 신용보증…총 262억

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

2025년 상반기 대비 87억 5000만원 증액


  •
서울 중랑구 청사 전경.
중랑구 제공


서울 중랑구는 새마을금고와 협력해 50억원 규모의 특별신용보증 융자를 추가로 지원한다고 6일 밝혔다. 최근 중동 사태로 인해 자금 운용에 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업을 지원하기 위해서다.

앞서 구는 지난 3월 시중은행과 협약으로 212억 5000만원 규모의 융자를 지원한 바 있다. 추가 융자까지 올해 총 262억 5000만원이다. 이는 지난해 상반기 시행한 특별신용보증융자 175억원보다 87억 5000만원 확대된 규모다.

새마을금고 13곳과 새마을금고중앙회는 서울신용보증재단에 4억원을 특별 출연하고, 재단은 이를 재원으로 출연금의 12.50배인 총 50억원 규모의 특별보증을 시행한다.

지원 대상은 중랑구에 사업장을 두고 사업자등록 후 3개월 이상 경과한 소상공인 및 중소기업이다. 업체당 최대 2억원까지 융자를 지원한다. 금리는 연 2~3%대 변동금리가 적용되며, 재단 이용 여부 등에 따라 조건이 달라질 수 있다. 상환 방식은 1년 거치 후 3~4년 균등분할 상환이다.

신청은 서울신용보증재단 중랑종합지원센터에서 가능하다. 신용조사와 보증심사를 거쳐 보증서가 발급되면 지역의 새마을금고에서 대출이 실행된다.

류경기 구청장은 “앞으로도 지역 민생경제 안정을 위해 다양한 금융지원 방안을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서대문구·연세대학, ‘생활체육’ 손잡았다

신촌캠 야구장 주말마다 개방

동작, 한강변 천문대서 ★ 봐요

노들역 인근 ‘본동 명소화 사업’

어르신 위로하는 따뜻한 갈비탕… 서대문 두 번째 ‘

이성헌 구청장, 2호점 준공식 참석

해방촌 공영주차장 주차면 2배 ‘쑥’

복층화 완료… 주차 24→49면

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr