“지역대표 ‘동작빵’ 도전자 찾습니다” 2026 빵굽는 동작 빵빵 콘테스트

수상작 일부 CU와 협업해 ‘동작빵’ 출시



동작구 제공

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서울 동작구는 대형 유통사 CU와 협업해 ‘동작빵’을 출시하게 될 제빵 제품을 선정하는 ‘2026 빵 굽는 동작, 빵빵 콘테스트’(포스터) 참가자를 모집한다고 6일 밝혔다.참가 대상은 동작구 소재 제빵업체 종사자, 제빵 출품이 가능한 동작구민, 관내 학교 및 제빵 관련 학원 재학생 중 만 19세 이상 성인으로 오는 13일까지 신청을 받는다. 개인이나 팀 단위 모두 신청 가능하다.제출된 참가 신청서와 레시피를 바탕으로 전문가의 서류 심사를 거쳐 총 10팀의 본선 진출자를 선발하며, 서류 심사 결과는 5월 22일 발표된다.본선 대회는 오는 6월 12일 동작구청 1층에서 개최된다. 본선 진출자 10팀의 경연과 함께 빵 전시․판매․체험부스가 운영되는 ‘빵 마켓’, 버스킹 공연, 빵 마술쇼 등 다양한 문화행사도 함께 개최돼 가족 모두 즐길 수 있는 축제로 꾸며진다.시상은 대상(150만 원), 금상(70만 원), 우수상(40만 원) 각 1명(팀), 장려상 2명(각 30만 원), 인기상 1명(20만 원)등 총 6팀 에게 상금이 수여된다.대회 수상자에게는 하반기에 개최될 ‘동작구 빵도동 축제’ 에서 수상작 판매 부스 참여기회를 제공하고, 수상작 중 일부는 CU와의 협업을 통해 실제 상품으로 출시될 예정이다.박일하 구청장은 “이번 콘테스트는 우리 구만의 상징성을 담은 빵이 CU와 협업으로 실제 빵으로 출시되어 전국의 소비자들과 만날 수 있다는 점에서 의미가 크다”며 “동작의 맛과 멋을 대변할 수 있는 역량 있는 제빵 실력자분들의 많은 관심과 참여 부탁드린다”고 말했다.박재홍 기자