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“강동아트센터 잔디마당에서 인생 결혼식 올리세요”

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서울시 ‘더 아름다운 결혼식 공공예식장’ 사업 일환


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강동구 상일동 강동아트센터 잔디마당 전경
강동구 제공


서울 강동구는 상일동 강동아트센터 잔디마당이 서울시 공공예식장으로 새롭게 지정돼 야외 결혼식 공간으로 개방된다고 6일 밝혔다.

강동아트센터 잔디마당은 서울시가 추진하는 ‘더 아름다운 결혼식 공공예식장’ 사업의 일환으로 지정됐다.

이 곳에서 결혼하는 예비부부는 강동아트센터 건물을 배경으로 넓게 펼쳐진 녹지 공간에서 취향에 맞는 자유로운 연출로 결혼식을 진행할 수 있다. 예식 공간은 무료로 사용할 수 있으며, 서울시와 협력한 전문 결혼업체를 통해 기획부터 진행까지 저렴한 비용으로 결혼이 가능하다.

구 관계자는 “강동아트센터 잔디마당에서의 결혼식이 예비부부들에게는 소중한 추억이 되고 지역 사회에는 건전하고 실속 있는 결혼 문화가 확산하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

강동아트센터 잔디마당을 포함한 서울시 공공예식장 예약은 ‘더 아름다운 결혼식’ 누리집(홈페이지) 또는 전화(☎1899-2154)로 할 수 있다.


박재홍 기자
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