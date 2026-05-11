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경기도-경기관광공사, 택배기사 등 취약노동자 2600명 휴가비 지원…지난해보다 200명↑

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경기도청 전경


경기도와 경기관광공사는 경제적·시간적 부담으로 충분한 휴식을 누리기 어려운 취약노동자를 대상으로 ‘2026년 취약노동자 휴가비 지원사업’ 참여자를 14일까지 모집 중이다.

올해 사업은 도내 거주 만 19세 이상, 연간 총소득 4200만 원 이하 노동자를 대상으로 진행되며, 지난해보다 200명 늘어난 총 2600명을 지원할 예정이다.

지원 대상은 학습지 교사, 보험설계사, 택배기사 등 특수형태근로종사자와 비정규직 노동자 2340명과 주 15시간 미만 근무하는 초단시간 노동자 260명이다.

선정자는 본인이 15만 원을 적립하고 경기도가 25만 원을 추가 지원해 총 40만 원 상당의 휴가비를 지원받게 된다. 숙박권, 관광지 입장권, 문화예술 체험, 여행패키지 등 다양한 여행·여가 상품을 자유롭게 이용할 수 있으며, 적립금은 오는 6월부터 11월까지 사용할 수 있다.

전용 온라인몰을 통해 PC와 모바일로 신청 가능하다. 다만 적립금 사용률이 60% 미만일 경우 다음 연도 사업 참여에 제한이 있을 수 있다.


안승순 기자
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