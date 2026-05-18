이달 21일까지 적극행정 사례 접수



서울 마포구 제공

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“창의적이고 적극적인 공무원을 찾습니다.”서울 마포구는 이달 21일까지 ‘적극행정 우수사례 및 우수공무원’에 대한 주민 추천을 받는다고 18일 밝혔다.적극행정은 공무원이 불합리한 규제 개선을 위해 적극적으로 행정을 펼치는 것이다. 추천 대상은 2025년 12월부터 올해 5월까지 추진된 행정업무 중 구민 불편을 해소하고 행정 혁신을 이끌어낸 사례다. 추천은 공무원 개인이나 팀 단위로 가능하다.추천된 사례는 주민 체감도, 확산 가능성, 담당자의 적극성·창의성·전문성, 과제의 중요도와 난이도 등을 종합적으로 평가해 최우수 1건, 우수 1건, 장려 3건 등 총 5건을 최종 선정한다.각 부서 또는 유관기관과의 협업을 통해 문제를 신속히 해결하고 창의적인 성과를 창출한 사례에는 가점을 부여한다. 구는 직원 투표 결과를 평가에 반영해 다양한 의견을 수렴하고 우수사례 선정의 공정성과 투명성을 높일 계획이다.우수사례로 선정된 사업의 담당 공무원에게는 최대 3일의 포상휴가와 인사상 가점이 주어진다.특히 기여도가 가장 큰 공적자에게는 표창을 수여하고 특별승급, 성과급 최고등급, 희망부서 전보 등의 기회가 주어진다. 적극행정 우수사례 추천은 인사혁신처 온라인 추천 창구 ‘적극행정 온(ON)’ 또는 마포구청 누리집 내 ‘적극행정공무원 주민추천’ 게시판을 통해 참여할 수 있다. 구 관계자는 “적극행정은 구민의 일상 속 불편을 세심하게 살피고 변화로 이어가는 행정의 출발점”이라며 “이번 우수사례 선발을 통해 창의적이고 책임감 있는 적극행정 문화를 확산해 구민이 체감할 수 있는 행정 혁신을 이어가겠다”고 말했다.김동현 기자