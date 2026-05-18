이달 21일까지 적극행정 사례 접수
“창의적이고 적극적인 공무원을 찾습니다.”
서울 마포구는 이달 21일까지 ‘적극행정 우수사례 및 우수공무원’에 대한 주민 추천을 받는다고 18일 밝혔다.
적극행정은 공무원이 불합리한 규제 개선을 위해 적극적으로 행정을 펼치는 것이다. 추천 대상은 2025년 12월부터 올해 5월까지 추진된 행정업무 중 구민 불편을 해소하고 행정 혁신을 이끌어낸 사례다. 추천은 공무원 개인이나 팀 단위로 가능하다.
추천된 사례는 주민 체감도, 확산 가능성, 담당자의 적극성·창의성·전문성, 과제의 중요도와 난이도 등을 종합적으로 평가해 최우수 1건, 우수 1건, 장려 3건 등 총 5건을 최종 선정한다.
각 부서 또는 유관기관과의 협업을 통해 문제를 신속히 해결하고 창의적인 성과를 창출한 사례에는 가점을 부여한다. 구는 직원 투표 결과를 평가에 반영해 다양한 의견을 수렴하고 우수사례 선정의 공정성과 투명성을 높일 계획이다.
특히 기여도가 가장 큰 공적자에게는 표창을 수여하고 특별승급, 성과급 최고등급, 희망부서 전보 등의 기회가 주어진다. 적극행정 우수사례 추천은 인사혁신처 온라인 추천 창구 ‘적극행정 온(ON)’ 또는 마포구청 누리집 내 ‘적극행정공무원 주민추천’ 게시판을 통해 참여할 수 있다. 구 관계자는 “적극행정은 구민의 일상 속 불편을 세심하게 살피고 변화로 이어가는 행정의 출발점”이라며 “이번 우수사례 선발을 통해 창의적이고 책임감 있는 적극행정 문화를 확산해 구민이 체감할 수 있는 행정 혁신을 이어가겠다”고 말했다.
김동현 기자
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