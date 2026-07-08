서울시의회 전반기 의장에 ‘3선’ 임만균 의원 선출

7일 제12대 서울시의회 첫 임시회서 전반기 의장·부의장 선거 실시

부의장 성흠제, 이성배 의원 선출

임 의장 “시민이 곧 서울의 경쟁력, 민생과 안전으로 미래 열 것”



제12대 서울시의회 전반기 의장에 선출된 임만균 의원. 서울시의회 제공



제337회 임시회 제1차 본회의 전경. 서울시의회 제공

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제12대 서울시의회를 이끌 전반기 의장에 더불어민주당 임만균 의원(관악3)이 선출됐다.서울시의회는 지난 7일 오후 2시 제12대 첫 임시회를 열고 의장단 선거를 실시했다. 투표 결과 전반기 의장에는 임 의원이, 부의장에는 더불어민주당 성흠제 의원(은평1)과 국민의힘 이성배 의원(송파4)이 각각 선출돼 전반기 의장단 구성을 마쳤다.의장단 선출 직후 진행된 개원식에서는 제12대 시의원 전원의 의원 선서가 진행됐다. 이어 임만균 신임 의장의 개원사와 함께 오세훈 서울시장, 정근식 서울시교육감의 축사가 이어지며 제12대 서울시의회의 공식적인 출발을 알렸다.임 의장은 개원사를 통해 “시민이 만들어 주신 여소야대 서울시의회 구도에 담긴 민의는 ‘다시, 의회다움’을 회복하라는 것”이라며 “무조건 반대도, 무조건 협력도, 무조건 견제도, 무조건 침묵도 아닌 오직 시민을 기준으로 멈춰설 때와 나아갈 때를 결정하는, 강하고 유능한 의회로 거듭나겠다”는 각오를 전했다.그는 이어 “시민을 대체 불가한 서울의 경쟁력으로 바로 세워 다시 의회다움을 회복하고 ▲민생을 살리는 선택 ▲안전을 지키는 결단 ▲미래를 여는 투자를 하겠다”고 약속했다.지방의회 위상 강화에 대한 각오도 밝혔다. 임 의장은 “의회다움은 지방의회 독립을 통해서만 관철할 수 있다”며 “이재명 정부의 국정과제인 지방의회법 제정을 통해 지방의회가 지방자치 역사의 전면으로 나서는 원년을 열겠다”고 강조했다.제12대 서울시의회는 상임위원 선임과 상임위원장 선거 등 원구성이 마무리되는 대로 본격적인 의정활동에 들어갈 예정이다.류정임 리포터