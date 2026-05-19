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금연 성공하면 식사권까지…서울 중구 ‘찾아가는 금연 클리닉’

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니코틴 검사 기존 2회에서 최대 6회로

서울 중구는 보건소 방문이 어려운 직장인을 위한 ‘이동 금연 클리닉’을 확대 운영한다고 19일 밝혔다.


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서울 중구 ‘찾아가는 이동금연클리닉’
서울 중구의 ‘찾아가는 사업장 이동금연클리닉’
중구 제공


이달부터 금연 동기를 부여하기 위해 근로자와 기업이 공동 조성하는 ‘금연 펀드’를 도입한다. 임직원이 3만원에서 10만원 사이의 금액을 적립하면 기업이 같은 금액을 출자하는 방식이다. 6개월 후 금연에 성공하면 본인 적립금의 2배와 10만원 상당의 식사권이 주어진다. 실패하면 적립금 전액은 사회공헌기금으로 기부된다. 현재까지 기업 한곳이 참여하기로 한 상태다.

방문 검사와 상담 서비스도 강화한다. 니코틴 검사를 기존 2회에서 최대 6회로 늘리고, 개인별 금연 단계에 맞춘 1대1 상담을 진행한다. 문자 메시지 등을 활용한 모니터링도 실시한다.

‘건강생활실천 퍼즐 챌린지’도 함께 추진한다. 금연·절주·걷기 등 실천 과제를 달성해 퍼즐을 완성하면 기념품을 제공한다. 금연 실천 단계에 따라 중구 건강 마일리지와 ‘손목닥터 9988’ 포인트도 받을 수 있다.

서울 중구보건소 금연클리닉은 지난 15일 기준 총 415명이 이용하고 있다. 이 중 228명이 6주간 금연 중이다. 참여를 원하는 기업이나 단체는 중구보건소로 문의하면 된다.

금연 지원 서비스는 총 6개월간 진행된다. 1주차에는 사전 설문지를 작성하며 니코틴 의존도를 평가하고 2~6주차에는 맞춤형 상담과 필요시 금연보조제를 지급한다.

구 관계자는 “이번 금연 클리닉 확대가 기업과 근로자가 함께 건강한 일터를 조성하는 실질적인 계기가 될 것”이라며 많은 참여를 당부했다.

김주연 기자
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