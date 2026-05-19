집 앞에 계란·우유 꾸러미…서울 강서구, 영유아·임산부 ‘영양플러스’

월 2회 맞춤형 영양꾸러미…연 6회 대상 선정
서울 강서구는 임산부와 영유아의 영양 불균형을 해소하기 위한 ‘2026년 영양플러스’ 사업을 시행한다고 19일 밝혔다.
이는 빈혈, 저체중, 성장 부진 등 영양 위험요인이 있는 임산부와 영유아를 대상으로 맞춤형 보충식품을 지원하고, 체계적인 교육을 제공하는 통합 건강관리 서비스다.
지원 대상은 강서구에 거주하는 기준 중위소득 80% 이하 가구의 임산부나 6세(72개월) 미만 영유아다. 이 중 빈혈이나 저체중, 성장 부진, 영양 섭취 상태 불량 등 영양 상태가 위험한 대상자를 선정한다. 국제결혼의 경우 부부 중 한명이 한국 국적이면 대상이다.
구는 매월 약 270명의 고위험군을 대상으로 최대 1년간 등록해 관리 중이다. 특히 올해부터 신규 대상자 선정 주기를 기존 연 4회에서 6회로 확대한다. 영양 관리가 시급한 가구를 빠르게 지원하기 위해서다.
대상자의 나이와 특성을 고려한 맞춤형 보충식품 꾸러미를 연간 약 3000명에게 전달한다. 쌀, 김, 우유, 달걀 등 영양소가 풍부한 신선 식품을 월 2회 가정으로 배송한다.
신청은 정부24 홈페이지에서 온라인으로 접수하거나, 강서구보건소 의약과로 유선 신청할 수 있다. 선착순으로 접수하되 대상자의 소득 수준과 영양 상태 등을 우선순위로 고려한다.
김주연 기자