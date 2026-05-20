관악구, 장마철 앞두고 공중선 집중 점검 나선다

21일부터 열흘간 6개 정비구역 합동 정비



관악구, 공중선 정비

서울 관악구가 지난해 관악로11가길 일대 등에서 공중선을 정비하고 있다.

관악구 제공

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서울 관악구가 여름철 집중호우에 대비해 전봇대의 전선과 통신선 등 공중선을 점검한다고 20일 밝혔다.이번 점검은 공중선 난립으로 안전관리가 필요한 공중선 취약 지점을 사전에 파악하고 정비해 장마 기간 침수로 인한 감전 등을 예방하기 위해 진행된다.오는 21일부터 열흘간 관악구청·한국전력공사·주요 통신사업자(SKB, LGU+, KT, HCN)가 협력해 지정된 6개 정비구역에서 합동 점검할 계획이다.점검 사항은 노후 공중 전기·통신선의 끊어짐과 늘어짐, 전기·통신선 과적으로 인한 전신주의 기울어짐 등 보행자의 안전을 위협하고 재난과 안전사고로 이어질 수 있는 모든 잠재적 위험 요소다.구는 문제점이 발견되면 현장에서 즉시 조치하고, 추가로 필요한 경우 신속히 보수·보강한다는 방침이다.앞서 구는 지난해 7개 동에서 7만 4774m 길이의 공중케이블을 정비하고, 가을철 태풍 대비 긴급 안전 점검 시행으로 35건의 위험 요소를 사전 조치한 바 있다. 2024년에도 6개 동에서 8만m에 달하는 공중케이블을 정비했다.이러한 노력을 인정받은 구는 지난해 과학기술정보통신부 주관 공중케이블 정비 지자체 평가에서 5년 연속으로 ‘상’ 등급을 받았다. 올해도 서울시 자치구 중 가장 많은 약 39억원의 정비 예산을 확보했다고 구는 전했다.김주연 기자