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어르신 평생 건강하시도록…통합돌봄 건강장수센터 운영 시작한 성북구

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‘다학제 방문건강관리’ 등 운영


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서울 삼선동에 있는 성북구청.
성북구 제공


서울 성북구보건소가 어르신 대상 ‘통합돌봄 건강장수센터’를 본격 운영한다고 20일 밝혔다. 통합돌봄은 몸이 불편한 사람이 병원이나 시설이 아닌 살고 있는 집에서 치료와 돌봄을 받을 수 있도록 한 제도다. 지난 3월 27일부터 전국 229개 시군구에서 본격 시행됐다.

통합돌봄 건강장수센터는 지난달 성북구보건소 내에 조성됐다. 최근 운영체계 정비를 마치고 방문건강관리 서비스를 시작했다. 지역사회 통합돌봄 거점 역할을 한다. 의사·간호사·영양사·운동사가 하나의 팀을 이뤄 가정을 방문하는 ‘다학제 방문건강관리’를 운영해 대상자의 건강 상태를 종합적으로 살피고 개인 상황에 맞는 건강관리 서비스를 지원한다.

퇴원 후 회복 관리가 필요한 환자와 장기요양 1~3등급 판정을 받은 거동 불편 노인, 보건소 방문건강관리사업 대상자 중 건강 위험도가 높은 집중관리군 등이 주요 대상이다. 의사의 건강 상태 평가를 바탕으로 간호사의 투약·질환 관리, 영양사의 식단 상담, 운동사의 재활·근력 강화 프로그램 등을 제공한다.

센터는 지역사회 통합돌봄 협력체계와 보건소 방문건강관리사업을 연계해 다학제 관리가 필요한 대상자를 찾아 지속적 건강관리를 이어갈 계획이다. 자세한 사항은 보건소 건강관리과로 문의하면 된다.

보건소 관계자는 “어르신들이 지역사회 안에서 안정적으로 생활할 수 있도록 의료·복지 연계 체계를 강화하고 있다”며 “다학제 방문건강관리를 통해 어르신들이 살던 곳에서 건강관리를 이어갈 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.


송현주 기자
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