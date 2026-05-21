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송파 “깜빡 놓친 지방세 돌려받으세요”

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새달 10일까지 미환급금 집중 정리

서울 송파구는 찾아가지 않은 지방세 환급금을 돌려받을 수 있도록 6월 10일까지 ‘지방세 미환급금 일제 정리 기간’을 운영한다고 20일 밝혔다.

정리 대상은 총 7865건 4억 4600만원이다. 이 중 5만원 이하 소액 환급 건수가 6979건으로 전체의 88.7%를 차지한다. 구는 금액이 많지 않아 환급 사실을 모르고 지나치는 경우가 적지 않아 환급금을 찾아갈 수 있도록 집중 안내를 할 방침이다.

자동차세 연납(1년치 일괄 납부하고 할인 혜택) 후 차량 소유권이 이전·말소됐거나 이중 납부 등으로 발생하는 지방세 미환급금은 발생일로부터 5년이 지나면 청구권이 소멸된다. 구는 우편 발송과 카카오톡 알림 서비스를 병행해 환급 대상자 안내를 하고 있다. 지난해 지방세 환급 금액 대비 환급률은 95%였다. 환급금 조회는 서울시 이텍스(ETAX)와 모바일 앱 에스택스(STAX), 위택스, 정부24에서 가능하다. 환급계좌를 등록하면 별도 신청 없이 자동 환급도 받을 수 있다.

구 관계자는 “소액이라도 놓치기 아까운 세금인 만큼 환급 대상인지 꼭 확인하길 바란다”며 “납세자가 정당한 권리를 놓치지 않도록 미환급금 최소화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-05-21 20면
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