구로구, ‘임신부터 육아까지 단계별 맞춤형’ 모자건강센터

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심리상담·비대면 놀이 등

서울 구로구는 건강한 임신·출산과 영유아 양육 지원을 위해 ‘구로구 모자건강센터 6월 프로그램’을 운영한다고 22일 밝혔다.


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서울 구로구 모자건강센터에서 프로그램 참여자들이 소동작 도구를 활용한 스트레치 동작을 배우고 있다.
구로구 제공


구로구 모자건강센터는 임신 준비부터 출산 후까지 전 과정을 아우르는 원스톱 건강서비스를 제공한다. 6월 프로그램은 임신부, 산모, 부모, 영유아를 대상으로 한 단계별 맞춤형 교육·체험이다. 모든 프로그램은 무료로 진행된다.

임신부 대상 프로그램으로는 태교교실, 출산준비교실, 산전 맘핏 스트레칭 등을 운영한다. 그림검사를 통한 스트레스 점검 및 대처방안 모색 소그룹 상담, 개인상담도 있다.

산모 대상 프로그램으로는 산후 맘핏 운동, 캥거루(아기 띠) 맘근력운동 등이 마련됐다. 아울러 부부가 함께 참여하는 그림검사 활용 부부 집단심리상담도 운영된다.

영유아 대상 프로그램으로는 그림책 놀이, 교구 활용 오감발달 놀이 ‘텀블키즈’ 등이 진행된다. 부모 대상 프로그램으로는 그림책 대화법(비대면), 아토피의 이해와 예방 등을 포함한 다양한 이유식·유아식 교육 등이 준비됐다.

참여 신청은 서울시 임신출산정보센터 홈페이지에서 선착순으로 진행 중이다.

구로구 관계자는 “이번 프로그램을 통해 임신과 출산, 육아 과정에서 필요한 건강 정보와 실질적인 도움을 제공하고자 한다”고 말했다.

서유미 기자
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