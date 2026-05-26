일하는 청년은 목돈 마련 지원 받으세요! 성북구, ‘희망두배 청년통장’ 모집

최종 선발자 올 11월 3일 발표



서울 삼선동에 있는 성북구청.

성북구 제공

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서울 성북구가 6월 8일부터 19일까지 2주간 근로청년의 자립 지원을 위한 ‘2026년 희망두배 청년통장’ 가입자를 모집한다고 26일 밝혔다. 근로 청년의 목돈 마련, 경제적 자립, 미래 계획 수립을 지원하기 위해 마련됐다.희망두배 청년통장은 통장에 가입한 후 2년 또는 3년간 매월 15만원을 저축하면 저축액과 같은 금액을 서울시 예산과 시민후원금으로 추가 적립해 지원하는 사업이다.올해 서울시 모집인원은 1만명이다. 공고일인 5월 26일 기준 성북구에 거주하는 18세 이상 34세 이하 청년(1991~2008년생)이 신청 대상이다. 최근 1년간 3개월 이상 근로했거나 현재 근로 중이어야 한다. 본인 근로소득은 세전 월평균 255만원 이하여야 한다. 부양의무자인 부모 또는 배우자의 소득은 연 1억원 미만(세전 월평균 834만원), 재산은 9억원 미만이어야 신청할 수 있다. 청년 자영업자와 프리랜서도 포함된다.신청은 서울시복지재단 자산형성지원사업 홈페이지에서 하면 된다. 최종 선발자는 올 11월 3일 서울시복지재단 홈페이지에서 발표 예정이다. 최종 선발자는 저축액 매칭 지원과 함께 서울시복지재단이 제공하는 금융교육과 재무컨설팅 프로그램도 지원받는다. 관련 문의는 서울시 희망두배 청년통장 콜센터 또는 희망두배 청년통장 홈페이지 ‘문의’ 게시판으로 하면 된다.송현주 기자