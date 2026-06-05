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전남해양수산과학원, ‘꼬막 자원 회복 프로젝트’ 본격화

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2028년까지 3년간 자원량·생태환경 변화 등 효과분석 나서


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전남해양수산과학원이 벌교 꼬막 자원회복 프로젝트의 일환으로 서식 환경 모니터링을 하고 있다.


전라남도해양수산과학원 장흥지원이 급격한 감소세를 보이는 보성 벌교 꼬막 자원 회복을 위해 ‘벌교꼬막 리본(Re-bone) 프로젝트’를 본격 추진한다.

벌교꼬막 리본 프로젝트는 자원 고갈로 위축된 보성의 꼬막 산업을 회복하기 위해 보성군이 ‘지방소멸대응기금’을 활용해 추진하는 총 30억원 규모 사업이다.

꼬막 모패, 인공 유생, 중간 치패를 살포해 산란장과 중간 육성장을 조성하고 단계적으로 자원을 회복하는 것이 핵심이다.

장흥지원은 지난 2월 보성군과 위·수탁 계약을 하고, 2026년부터 2028년까지 3년 동안 생육 단계별 성장률과 생존율 분석, 2차 생산량 측정을 통한 자원 가입률 추적, 서식 환경 조사, 자원 회복 효과 평가 등을 실시하기로 했다.

이어 체계적이고 과학적인 조사·분석을 위해 최근 해양환경생물연구소를 전문 연구용역 수행기관으로 선정하고 연구용역에 착수했다.

전국의 꼬막 생산량은 2010년 5114톤이었으나 이후 감소세를 보이다 지난해 12톤에 그쳤고 이마저도 전량 전남에서 생산한 것으로 나타났다.

전남 지역 주요 꼬막 생산지는 보성, 순천, 장흥, 고흥이 접한 여자만과 득량만 일대로 지자체와 어촌계가 자원 회복을 위해 매입 방류 사업을 추진하고 있음에도 생산량 감소세는 계속되고 있다.

김충남 전남도해양수산과학원장은 “꼬막 자원 회복을 위해 체계적인 모니터링을 하고 과학적 자원 관리 기반을 구축해 침체한 꼬막 산업을 되살리겠다”고 밝혔다.

무안 류지홍 기자
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