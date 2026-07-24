강동·남양주, 교통현안 상생 협력 논의

지하철 3호선·9호선 연결 목표

이수희 구청장 최현덕 시장 만나



이수희(오른쪽) 서울 강동구청장과 최현덕 경기 남양주시장이 23일 남양주시청에서 서울 지하철 3호선의 둔촌오륜역 연결 등 교통 현안에 대해 논의하고 기념 촬영을 하고 있다.

강동구 제공

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서울 강동구가 경기 남양주시와 교통 현안에 대한 상생 협력 추진 방안을 논의했다고 23일 밝혔다.이수희 강동구청장과 최현덕 남양주시장은 이날 남양주시청에서 지하철 3호선의 9호선(둔촌오륜역)연결, 지하철 9호선 연장 노선인 강동하남남양주선의 빠른 추진, 지하철 8호선(별내선) 혼잡도 개선을 위한 증차 등 공통 현안에 대해 논의했다. 두 기관장은 구와 남양주시의 발전을 위한 협력을 이어가기로 했다.우선 송파하남선을 둔촌오륜역과 연결해 지하철 3·9호선 환승 체계를 구축하는 데에 뜻을 모았다. 송파하남선은 지하철 3호선 대화~오금 구간을 북동쪽으로 하남시청역(5호선 환승)까지 11.7㎞ 연장하는 노선이다. 현재 송파구 100정거장과 하남시 101정거장 사이 9호선 둔촌오륜역을 연결해 지하철 3·9호선 환승 체계를 구축하는 방안이 검토되고 있다.구는 수도권광역급행철도(GTX)-A와 수서고속철도(SRT) 등 광역철도가 있는 3호선 수서역까지접근성이 향상될 것으로 기대한다. 송파하남선과 둔촌오륜역이 연계되면 9호선 4~5단계 연장 사업으로 연결되는 강동, 하남, 남양주 등 이용객이 둔촌오륜역 3호선으로 갈아탈 수 있어서다. 하남 감일·교산지구 이용객도 고속터미널역까지 가지 않고 둔촌오륜역에서 9호선 급행열차로 환승할 수 있다.이수희 강동구청장은 “서울 동부 수도권의 핵심 축인 구와 남양주시의 상생 협력이 중요하다”며 “장기적이고 폭넓은 관점에서 접근해야 하는 철도 등 교통 분야에서 긴밀한 협조 체계를 구축할 것”이라고 말했다.송현주 기자