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전남도, 통합특별시 행정 공백 최소화 방안 논의

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시스템 전환·자치법규·안내표지판 정비 상황 등 논의


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전남도가 5일 도청 서재필실에서 통합과제 추진 상황 점검 회의를 하고 있다.


전라남도는 5일 도청 서재필실에서 제7차 주요 통합과제 추진 상황 점검 회의를 열고 전남·광주 행정서비스 공백 최소화를 위한 대응 방안을 논의했다.

회의에는 도 실국장이 참석해 소관 업무별 시스템 통합과 자치법규 통합, 안내표지판 정비 등 출범 전 완료해야 할 과제를 점검했다.

전남도는 도로·하천 등 생활 밀접 안내표지판 정비 진행과 함께 각종 행정시스템 통합에 필요한 전환 프로그램 개발과 모의훈련도 준비하고 있다. 또한 과제별 통합 절차를 출범 일정에 맞춰 차질 없이 추진할 계획이다.

황기연 부지사는 “무엇보다 통합으로 시민이 불편을 겪지 않도록 하는 것이 최우선”이라며 “대민 행정서비스가 중단되는 일이 없도록 사전에 조치하고, 불가피하게 중단되면 중단 기간과 대체 수단을 사전에 안내하겠다”고 밝혔다.

전남도는 오는 9일 통합특별시의회 당선의원을 대상으로 7월 1일 출범일 당일 의회 심의·의결이 필요한 필수 조례 480건을 사전 설명할 계획이다.


무안 류지홍 기자
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