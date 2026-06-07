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서울시, 기후동행카드 3만원 페이백 개시…최대 9만원

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고유가 대응 위해 월 3만원 환급
4~6월 30일권 만료 이용자 대상


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서울시 종로구 5호선 광화문역에 붙은 기후동행카드 홍보물.
서울신문 DB


서울시가 고유가 장기화에 따른 시민들의 교통비 부담을 완화하기 위해 ‘기후동행카드(30일권)’ 월 3만원 환급 신청을 오는 10일부터 시작한다고 7일 밝혔다.

페이백 대상은 지난 4월 1일부터 6월 30일까지 30일권을 충전해 만기 사용한 서울시 및 경기 김포·과천·구리·성남·하남 등 시민이다. 이용자들은 최대 3개월간 총 9만원을 돌려받을 수 있다. 선불형(실물·모바일)과 후불형 카드가 모두 해당된다.

특히 ▲일반(6만 2000원) ▲청년(5만 5000원) ▲청소년(5만 5000원) ▲다자녀부모(두 자녀 5만 5000원, 세 자녀 4만 5000원) ▲저소득(4만 5000원) 등 이용 중인 권종에 상관없이 일괄적으로 월 3만원씩 지급되는 것이 특징이다.

환급 신청은 6월 10일부터 8월 31일까지 ‘티머니 카드＆페이’ 홈페이지에서 간편하게 진행할 수 있다. 신청을 마친 이용자에게는 확인을 거쳐 6월 말부터 9월 중순까지 본인 명의 계좌로 차례로 입금된다. 다만 충전 후 중도 환불자나 단기권 이용자, 티머니 홈페이지 미가입자 등은 대상에서 제외된다.

아울러 시는 인터넷 사용이 익숙지 않은 만 65세 이상 어르신들을 위해 8월 한 달간 우편을 활용한 별도 접수 절차를 운영할 예정이다. 티머니 홈페이지에서 신청서를 내려받아 관련 서류와 함께 티머니 고객센터로 우편 발송하면 된다. 시청 홈페이지에서 페이백 관련 질의사항도 확인할 수 있다.

박주선 서울시 교통정책과장은 “고유가 대응을 위한 기후동행카드 환급 신청을 개시하고 약 2개월간 접수를 진행한다”며 “현재 사용 이용권과 기간 등을 참고하여 기간 내 반드시 신청해주시길 당부드린다”고 밝혔다.

유규상 기자
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