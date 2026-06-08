양천구, ‘1004개 테마정원’ 조성 박차…사계절 꽃피는 도시

2029년까지 ‘정원도시 양천’ 구현

지난해까지 총 237곳, 약 4만㎡ 규모

서울 양천구 신월동 으뜸가로공원에 ‘사이정원’ 이 조성된 모습.

양천구 제공

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서울 양천구는 방치된 유휴공간과 노후 녹지공간을 ‘사계절 꽃피는 매력 정원’으로 조성 중이라고 8일 밝혔다. 기후위기와 도시열섬 현상에 대응하고, 주민이 일상 곳곳에서 자연과 호흡할 수 있는 ‘정원도시 양천’을 구현하기 위해서다.구는 지난해 5개년 중장기 계획을 수립하고 로드맵을 구체화했다. ‘걸어서 5분 거리마다 정원을 만나는 도시’를 목표로 2029년까지 생활권 전역에 1004개의 테마 정원을 단계적으로 조성해 나간다는 계획이다.구는 지난해까지 총 237곳, 약 4만㎡ 규모의 정원 조성을 완료하고, 올해는 250곳 추가 조성을 목표로 상반기부터 사업 추진에 박차를 가하고 있다. 올해 1월부터 5월까지 신정허브원 ‘튤립 만발정원’, 양천구청역 1번 출구 앞 ‘반음지 정원’, 양천구청 앞 ‘한 뼘 특화정원’ 등 83곳의 매력 정원을 조성해 계절마다 색다른 풍경을 즐길 수 있는 생활권 녹지공간을 확대했다.특히 으뜸가로공원 유휴공간과 국회대로 다이어트 구간 및 신정네거리역 교통섬 2개소는 ‘2026 서울국제정원박람회’와 연계한 정원을 조성한다.먼저 신월1동과 신월5동 사이 대로변에 있는 으뜸가로공원(신월동)에는 1150㎡ 규모의 ‘사이정원’을 조성했다. 총 1억 2000만원의 특별교부금을 투입해 산책로와 목재 평상을 설치해 쉼 공간을 마련하고, 이팝나무 등 교·관목 8종 123주와 겹작약 등 초화류 19종 4870본을 심었다.유동 인구가 많은 교통섬 2곳은 특별교부금 총 9000만원을 투입해 ‘사계절 꽃피는 정원’으로 탈바꿈시켰다. 목동5단지와 목동운동장 사이 지하도로 상부 유휴공간에는 국수나무, 산수국, 아스틸베, 호스타 등 23종의 식물을 식재하여 다양한 볼거리를 제공하고, 신정네거리 해누리분수광장 일대는 미스김라일락, 네모필라, 참나리 등 19종을 심어 밝고 활기찬 공간으로 재조성했다.구는 이 외에도 신정동 ‘신정마을마당’, 신월4동 강서초등학교 앞 ‘걷고 싶은 거리’ 등을 정비했다. 이기재 구청장은 “앞으로도 동네 곳곳에서 사계절 자연을 느끼고 잠시 쉬어갈 수 있는 녹지 공간을 지속적으로 확충해 ‘정원도시 양천’을 완성해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자