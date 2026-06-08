양천구, ‘1004개 테마정원’ 조성 박차…사계절 꽃피는 도시

2029년까지 ‘정원도시 양천’ 구현
지난해까지 총 237곳, 약 4만㎡ 규모
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|서울 양천구 신월동 으뜸가로공원에 ‘사이정원’ 이 조성된 모습.
양천구 제공
서울 양천구는 방치된 유휴공간과 노후 녹지공간을 ‘사계절 꽃피는 매력 정원’으로 조성 중이라고 8일 밝혔다. 기후위기와 도시열섬 현상에 대응하고, 주민이 일상 곳곳에서 자연과 호흡할 수 있는 ‘정원도시 양천’을 구현하기 위해서다.
구는 지난해 5개년 중장기 계획을 수립하고 로드맵을 구체화했다. ‘걸어서 5분 거리마다 정원을 만나는 도시’를 목표로 2029년까지 생활권 전역에 1004개의 테마 정원을 단계적으로 조성해 나간다는 계획이다.
구는 지난해까지 총 237곳, 약 4만㎡ 규모의 정원 조성을 완료하고, 올해는 250곳 추가 조성을 목표로 상반기부터 사업 추진에 박차를 가하고 있다. 올해 1월부터 5월까지 신정허브원 ‘튤립 만발정원’, 양천구청역 1번 출구 앞 ‘반음지 정원’, 양천구청 앞 ‘한 뼘 특화정원’ 등 83곳의 매력 정원을 조성해 계절마다 색다른 풍경을 즐길 수 있는 생활권 녹지공간을 확대했다.
특히 으뜸가로공원 유휴공간과 국회대로 다이어트 구간 및 신정네거리역 교통섬 2개소는 ‘2026 서울국제정원박람회’와 연계한 정원을 조성한다.
먼저 신월1동과 신월5동 사이 대로변에 있는 으뜸가로공원(신월동)에는 1150㎡ 규모의 ‘사이정원’을 조성했다. 총 1억 2000만원의 특별교부금을 투입해 산책로와 목재 평상을 설치해 쉼 공간을 마련하고, 이팝나무 등 교·관목 8종 123주와 겹작약 등 초화류 19종 4870본을 심었다.
구는 이 외에도 신정동 ‘신정마을마당’, 신월4동 강서초등학교 앞 ‘걷고 싶은 거리’ 등을 정비했다. 이기재 구청장은 “앞으로도 동네 곳곳에서 사계절 자연을 느끼고 잠시 쉬어갈 수 있는 녹지 공간을 지속적으로 확충해 ‘정원도시 양천’을 완성해 나가겠다”고 밝혔다.
유규상 기자
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