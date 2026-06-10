여수세계섬박람회 입장권 기탁 잇따라

섬박람회조직위, 저소득층·다문화가정 200가구에 입장권 기탁



여수세계섬박람회 조직위가 지난 8일 여수시청에서 섬박람회 입장권 기탁식을 하고 있다.

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2026여수세계섬박람회 개최를 앞두고 지방자치단체와 공공기관의 입장권 구매와 공직사회의 입장권 기탁이 잇따르고 있다.(재)2026여수세계섬박람회조직위원회는 지난 8일 여수시청에서 여수시 관계자들과 함께 섬박람회 입장권 기탁식을 개최했다.이번 기탁식은 취약계층의 섬박람회 관람 기회를 확대하고 지역사회의 참여를 높이기 위해 마련됐다.이날 기탁된 입장권은 조직위 직원들이 자율적으로 모금한 성금으로 구매한 총 420만원 상당의 가족권 200매로 해당 입장권은 여수지역 저소득층과 다문화가정 200가구에 전달될 예정이다.앞서 전남개발공사는 5억원 상당의 섬박람회 입장권을 지역 저소득층에게 기부했다.이와 함께 여수광양항만공사와 HD현대삼호, 전남개발공사 등 124개 기관이 섬박람회 입장권 구매와 판매 약정에 동참한 데 이어 여수시도 최근 직원 복지용으로 1억원 상당의 입장권을 구매했다.조직위 조형근 기획본부장은 “직원들이 자발적으로 뜻을 모아 마련한 입장권이 지역 취약계층에게 의미 있는 문화 향유 기회가 되길 바란다”며 “이번 기탁을 통해 박람회의 문턱을 낮추고 더 많은 시민이 함께 즐기는 축제의 장을 만들겠다”고 밝혔다.여수 류지홍 기자