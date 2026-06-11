‘더위 피난처’ 163곳…도봉구 ‘여름 안전망’ 구축

- 경로당·복지관 등 생활밀착형 쉼터 운영
- 관리책임자 지정·점검으로 안전성 강화
서울 도봉구는 이달부터 9월 말까지 지역 곳곳에서 무더위쉼터를 운영한다고 11일 밝혔다.
운영 쉼터는 도봉구청 내 1곳을 포함해 동주민센터 14곳, 경로당 127곳, 복지관 8곳, 창동 쌍리단길 플랫폼 모두온 등 총 163곳이다.
운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지며 폭염특보가 발령될 시에는 평일은 오후 10시까지, 휴일과 주말은 오전 9시부터 오후 8시까지다. 시설별로 운영 시간은 일부 조정될 수 있다.
구는 도봉동, 방학동, 창동 권역에 각각 1곳씩 총 3곳의 야간 무더위쉼터도 함께 운영한다. 이용 대상은 65세 이상 폭염 취약계층 어르신 등이다. 동주민센터 방문 또는 전화로 신청하면 된다.
무더위쉼터의 자세한 위치와 안내는 도봉구 홈페이지와 국민안전24 누리집, 서울안전누리, 안전디딤돌 앱 등에서 확인할 수 있다.
오언석 구청장은 “무더위쉼터 운영을 비롯해 구민 체감형 폭염 대책을 차질 없이 추진해 구민들이 안전하게 여름을 날 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
유규상 기자
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