관악구 “등산하고 소비하면 최대 5만원 환급”…관악산 ‘삼세판 이벤트’

관악구 상권 활성화 연계 관광 행사



관악산 연주대

서울 관악구가 진행하는 ‘관악산 삼세판 소원 챌린지 페이백(환급) 이벤트’의 인증 장소인 관악산 연주대.

관악구 제공



관악구 남현예술정원

서울 관악구가 진행하는 ‘관악산 삼세판 소원 챌린지 페이백(환급) 이벤트’의 인증 장소인 남현예술정원 포토존.

관악구 제공

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서울 관악구는 오는 11월까지 ‘관악산 삼세판 소원 챌린지 페이백 이벤트’를 운영한다고 11일 밝혔다.구는 “최근 입소문이 난 ‘관악산을 세 번 오르면 소원이 이뤄진다’는 이야기에서 착안해 마련된 이벤트”라며 “등산 후에도 ‘럭키 관악’만의 차별화된 재미를 선사하겠다”고 설명했다.관악산 연주대 정상이나 지정 장소를 방문하고 인증사진을 찍고 관악구의 소상공인 점포에서 1만원 이상 소비한 영수증을 제출하면, 1만원 상당의 서울사랑상품권을 선착순으로 받을 수 있다. 다만 프랜차이즈 직영점, 대형마트, 백화점, 기업형 슈퍼마켓 등에서 사용한 내역은 인정되지 않는다. 인증 장소는 관악산 연주대 조형물이 설치된 별빛내린천, 남현예술정원, 모래내어린이공원이다.참여하려면 현장에 설치된 QR코드로 전용 웹페이지에 접속해 인증사진과 영수증을 제출하면 된다. 인당 월 1회, 이벤트 기간 중 최대 3회까지 참여 가능하다. 연주대 정상을 포함해 3회 이상 참여하면 2만원 상당의 ‘완주 보너스’를 받아 최대 5만원을 돌려받게 된다.박준희 구청장은 “관악산 방문을 지역경제 활력으로 전환하는 연계 관광 콘텐츠를 계속 추진하겠다”고 밝혔다.김주연 기자