서울Pn

검색

2030년까지 영등포구 당산역 42층 복합랜드마크

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 중구 “작년 대비 위기가구 발굴 30% 늘었

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

집 앞 공원이 물놀이장으로…은평구, 7월 4일부터

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구로 청소년 토론의 장 ‘그린나래’ 활짝

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

관악구 “등산하고 소비하면 최대 5만원 환급”…관악산 ‘삼세판 이벤트’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

관악구 상권 활성화 연계 관광 행사


  •
관악산 연주대
서울 관악구가 진행하는 ‘관악산 삼세판 소원 챌린지 페이백(환급) 이벤트’의 인증 장소인 관악산 연주대.
관악구 제공


서울 관악구는 오는 11월까지 ‘관악산 삼세판 소원 챌린지 페이백 이벤트’를 운영한다고 11일 밝혔다.

구는 “최근 입소문이 난 ‘관악산을 세 번 오르면 소원이 이뤄진다’는 이야기에서 착안해 마련된 이벤트”라며 “등산 후에도 ‘럭키 관악’만의 차별화된 재미를 선사하겠다”고 설명했다.

관악산 연주대 정상이나 지정 장소를 방문하고 인증사진을 찍고 관악구의 소상공인 점포에서 1만원 이상 소비한 영수증을 제출하면, 1만원 상당의 서울사랑상품권을 선착순으로 받을 수 있다. 다만 프랜차이즈 직영점, 대형마트, 백화점, 기업형 슈퍼마켓 등에서 사용한 내역은 인정되지 않는다. 인증 장소는 관악산 연주대 조형물이 설치된 별빛내린천, 남현예술정원, 모래내어린이공원이다.


  •
관악구 남현예술정원
서울 관악구가 진행하는 ‘관악산 삼세판 소원 챌린지 페이백(환급) 이벤트’의 인증 장소인 남현예술정원 포토존.
관악구 제공


참여하려면 현장에 설치된 QR코드로 전용 웹페이지에 접속해 인증사진과 영수증을 제출하면 된다. 인당 월 1회, 이벤트 기간 중 최대 3회까지 참여 가능하다. 연주대 정상을 포함해 3회 이상 참여하면 2만원 상당의 ‘완주 보너스’를 받아 최대 5만원을 돌려받게 된다.

박준희 구청장은 “관악산 방문을 지역경제 활력으로 전환하는 연계 관광 콘텐츠를 계속 추진하겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

광진구, 풍수해보험 무료 가입·침수방지 시설 지원

세입자·지하주택 소유자 풍수해·지진재해보험 무료 지원 물막이판·휴대용 물막이·수중펌프 무료 대여

“34년 행정 전문가… 서울시 협조 끌어내 성동 개

유보화 서울 성동구청장 당선인

“창동기지 개발 속도… 일자리 넘치는 ‘미래경제도시

서준오 서울 노원구청장 당선인

‘안전 관악’ ‘민생 관악’ 전진한다 [현장 행정]

‘3선’ 박준희 구청장, 업무 복귀 첫날 풍수해 대비 점검

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr