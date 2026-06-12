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서울 강서구, AI로 치매 환자 실종 대응한다

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16일 발산역 일대 모의훈련


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서울 강서구보건소
서울 강서구보건소 전경
강서구 제공


서울 강서구는 오는 16일 발산역 일대에서 ‘치매 환자 실종 대응 모의훈련’을 실시한다고 12일 밝혔다.

치매 환자에 대한 실종 신고가 전체의 31%를 차지하는 가운데 강서구치매안심센터, 강서통합관제센터, 강서경찰서 등 유관 기관이 실종 시 조기 발견을 위해 협력하기 위한 차원이다. 특히 이번에는 구가 2025년 도입한 ‘인공지능(AI) 기반 실종자 고속 검색 시스템’을 활용한다.

이 시스템은 실종자의 인상착의 정보를 입력하면 AI가 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 속 인물 특징을 자동으로 분석해 이동 경로를 추적한다. 수색 시간을 단축하고 실종자 발견의 골든타임을 확보할 것으로 기대된다.

구는 훈련 전 과정을 촬영해 치매 환자 실종 예방과 대응을 위한 행동요령을 알리는 영상을 제작한다.

인식 개선을 위해 16일 오후 2시 발산역 지하보도 중앙광장에서 강서경찰서, 강서구보건소, 한국건강관리협회, 종합사회복지관 등 지역사회 유관기관이 ‘합동 캠페인 부스’도 설치한다.

진교훈 구청장은 “이번 모의훈련으로 인공지능 기술이 구민의 안전을 어떻게 지킬 수 있는지 검증할 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “촘촘한 안전망을 구축해 치매 환자와 가족이 안심하고 살 수 있는 ‘치매안심도시 강서’를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

김주연 기자
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