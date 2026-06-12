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금천구, 치과 전문의와 함께 하는 구강건강 특강

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15일 오후 2시 독산보건지소

서울 금천구는 15일 오후 2시 독산보건지소 2층 다목적실에서 치과 전문의가 진행하는 건강 특강을 연다고 12일 밝혔다.


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금천구 건강특강 포스터
금천구 독산보건지소 건강특강 포스터
금천구 제공


주제는 ‘건강한 노후를 위한 구강관리, 틀니와 임플란트에 대한 모든 것’이다. 노년기에 흔한 구강질환이나 치아 상실이 야기할 수 있는 건강 문제를 이해하고, 올바른 틀니와 임플란트 관리 방법을 익힐 수 있도록 구성됐다.

강연은 따뜻한치과병원 서혜원 원장이 진행한다. 칫솔과 치간칫솔, 구강 세정기 등 구강 위생용품의 올바른 사용법과 일상에서 실천할 수 있는 구강관리 방법도 소개해 건강한 구강관리 습관 형성을 도울 계획이다.

대상은 금천구민 50명이다. 전화나 방문 접수 모두 가능하다.

유성훈 구청장은 “이번 특강으로 올바른 구강관리 방법을 익히고 틀니와 임플란트를 건강하게 관리해 더욱 활기차고 건강한 노후를 보내시길 바란다”고 말했다.


김주연 기자
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