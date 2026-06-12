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도봉구 대표 선수 ‘홍텐·스태리’ 2026 아시안게임 메달 사냥

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지난 10일 브레이킹 국가대표 발표
출전 선수 4명 중 2명 도봉구청
남자 선수 ‘김홍렬’ 여자 ‘권성희’


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도봉구청 브레이킹 소속 권성희(스태리) 선수가 ‘2024년 브레이킹 K 시리즈 2차’ 대회에서 비걸 부문 우승을 차지한 뒤 기념사진을 찍고 있다.
도봉구 제공


서울 도봉구 직장운동경기부 브레이킹팀 소속 김홍열(홍텐·예명) 선수와 권성희(스탠리·예명) 선수가 2026 아이치·나고야 아시안게임에 태극마크를 달고 출전한다고 12일 밝혔다.

대한민국댄스스포츠연맹(KFD)은 지난 10일 아시안게임 브레이킹 종목 국가대표로 김홍열 선수와 권성희 선수 선발 결과를 발표했다. 출전 선수 총 4명 중 2명이 구청 브레이킴 소속이다.

김홍열 선수는 2022 항저우 아시안게임, 2024 파리 올림픽 국가대표로 출전한 경험이 있는 베테랑이다. 2022 항저우 아시안게임에서는 은메달을 획득했다.

권성희 선수 역시 아시안게임 출전 경험이 있으며, 브레이킹K 시리즈 대회 등 국내외 대회에서 꾸준한 활약을 펼쳤다.

오언석 구청장은 “선수들이 세계 무대에서 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

한편 도봉구청 브레이킹팀은 2023년 9월 창단한 국내 최초의 지방자치단체 직장운동경기부 브레이킹팀이다. 감독 1명과 선수 6명, 총 7명이다.

유규상 기자
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