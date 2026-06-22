서울Pn

검색

광진, 자양13구역에 도로부터 만든다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울 ‘잠수교 뚜벅이 축제’ 117만명 걸었다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

1000명 뚜벅뚜벅… 건강한 ‘명랑 중랑’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서초 문화벨트 3.5㎞ 새 조명 반짝반짝

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

진주사랑상품권 100억원 발행…7월 1일부터 10% 할인 판매

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

개인당 월 20만원 구매 가능
하반기 총 490억원 추가 발행


  •
경남 진주시청 전경. 2026.6.22. 진주시 제공


경남 진주시는 물가 부담을 줄이고 민생경제 안정을 도모하고자 오는 7월 1일 모바일 진주사랑상품권 100억원을 발행한다고 22일 밝혔다.

이번에 발행되는 모바일 진주사랑상품권은 10% 할인된 금액으로 살 수 있다. 개인별 구매 한도는 월 20만원으로, ‘제로페이 앱’에서 구매하면 된다. 사용처는 지역 내 모바일 가맹점이다.

시는 올해 760억원 규모 진주사랑상품권을 발행할 계획이다. 상반기 270억원을 발행한 가운데 하반기에는 490억원을 추가 발행할 예정이다.

하반기에는 7월과 9월에 이어 개천예술제와 남강유등축제 등 지역 축제가 열리는 10월, 11월에 상품권을 발행해 지역 소비 촉진과 상권 활성화를 도모할 계획이다.

시 관계자는 “고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 시민과 소상공인에게 진주사랑상품권이 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인 경영 안정에 이바지할 수 있도록 상품권 발행을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

진주사랑상품권과 관련한 자세한 사항은 진주시 누리집(분야별 정보-생활정보-진주사랑상품권-공지사항)에서 확인하면 된다.

진주 이창언 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“1년 전보다 더 큰 책임감… 구로형 기본사회 구체

장인홍 서울 구로구청장

강북, 편의점 활용해 청년 자살예방 확대

GS25 62곳에 타로 홍보물 비치

“천하제일 영등포 청사진 그린다”…조유진 영등포구청

인수위원장에 유광상 전 서울시 장학재단 이사장

“뚜벅이 4년간 깨달은 마포 현안 해결… 첫 결재는

유동균 서울 마포구청장 당선인

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr